Giá vàng hôm nay (12/8): Chênh lệch đáng chú ý giữa Việt Nam và thế giới

TPO - Giá vàng trong nước sáng nay quay đầu giảm mạnh. Vàng miếng SJC mất 1,7 triệu đồng/lượng về quanh mốc 143 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 4,6 triệu đồng/lượng

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như DOJI, PNJ, Phú Quý... giá vàng miếng SJC cũng được điều chỉnh giảm, đưa giá bán ra về quanh 143,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đồng loạt giảm theo thế giới (ảnh: Như Ý).

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh trong sáng nay. Vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn DOJI có giá 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng chịu áp lực giảm. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.387 USD/ounce, giảm 36 USD/ounce so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 139,2 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 4,6 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này đã thu hẹp đáng kể so với những giai đoạn trước, khi giá vàng trong nước có thời điểm cao hơn thế giới hơn 30 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 12/8 ở mức 25.539 đồng/USD, tăng 48 đồng so với phiên trước.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.940 - 26.320 đồng/USD, giảm 30 đồng ở cả hai chiều. Trong khi đó, trên thị trường tự do, USD được giao dịch quanh mức 25.750 - 25.800 đồng/USD, tăng 70 đồng ở chiều mua vào và 90 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Dù tăng trên thị trường tự do, giá USD tại đây vẫn thấp hơn ngân hàng khoảng 190 đồng/USD ở chiều mua vào và 520 đồng/USD ở chiều bán ra.