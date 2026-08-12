Thử nghiệm phương pháp xử lý bụi, khí thải tại các cơ sở đốt than củi ở Lào Cai

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đã có báo cáo về việc giải quyết đơn thư của các hộ, cơ sở sản xuất than củi quế liên quan đến việc hoàn thiện công nghệ xử lý khói, bụi và các thủ tục pháp lý liên quan. Nhiều cơ sở đã chủ động thử nghiệm công nghệ xử lý khói, bụi, cải tạo lò đốt nhằm từng bước khắc phục các tồn tại, vi phạm, và tiến hành hoàn tất các thủ tục để sớm được hoạt động sản xuất trở lại.

Video: Các cơ sở sản xuất than củi quế thử nghiệm phương pháp mới xử lý khói, bụi.

Báo cáo nêu, việc các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập là hoạt động cần được quan tâm, khuyến khích. Tuy nhiên, các cơ sở phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và các quy định có liên quan.

Theo đó, các sở, ngành, địa phương và chủ cơ sở đã thống nhất chỉ đưa các lò đốt than củi vào hoạt động trở lại sau khi hoàn tất đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý. Đồng thời, các địa phương cùng các sở, ngành liên quan sẽ rà soát, hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để bảo đảm đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

Để khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, nhiều cơ sở đốt than củi tại Lào Cai đang thử nghiệm các phương án xử lý khói, khí thải nhằm giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường. Ghi nhận tại cơ sở sản xuất than củi của ông Ngô Tuấn Quỳnh (xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai), phía ngoài khu vực sản xuất được cắm biển dừng hoạt động và quây bạt kín. Bên trong, phần sân được chất đống các cây quế, cành cong queo, khu lò đốt than thủ công đã được cải tạo, lắp đặt thêm hệ thống xử lý khí thải. Trong đó, 5 lò đốt được xây trong các ụ đất. Khói phát sinh từ lò được thu gom qua hệ thống chụp hút và dẫn bằng đường ống inox cỡ lớn vào một buồng xử lý hình trụ phía sau, được xây bằng gạch và đất chịu nhiệt trước khi thải ra môi trường.

Các cơ sở sản xuất than củi quế tạm dừng hoạt động để hoàn tất các thủ tục, đảm bảo xử lý khói bụi trước khi đưa ra môi trường.

"Nguyên liệu đốt là phần ngọn, cành cong, queo của cây quế được thu mua từ người dân địa phương. Trong quá trình đốt, tinh dầu quế và các hợp chất hữu cơ sinh ra khói cùng một số khí phát thải. Hệ thống chụp hút sẽ thu toàn bộ lượng khói này và dẫn vào buồng xử lý, nơi dòng khí tiếp tục đi qua vùng nhiệt độ cao, trên 300 độ C, để đốt cháy gần như hoàn toàn các hợp chất còn sót lại trước khi thải ra ngoài. Qua quá trình thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy lượng khói phát thải giảm khoảng 80% so với trước. Tuy nhiên, đây mới là đánh giá ban đầu. Cơ sở vẫn phải chờ cơ quan chức năng kiểm định hiệu quả xử lý khí thải, đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định trước khi được phép hoạt động trở lại", ông Quỳnh nói.

Cách cơ sở của ông Ngô Tuấn Quỳnh vài trăm mét, cơ sở sản xuất than củi của bà Nguyễn Thị Thu cũng đang cải tạo toàn bộ hệ thống lò đốt theo công nghệ xử lý khí thải mới. Những lò đốt cũ được bổ sung hệ thống thu gom, xử lý khói nhằm giảm phát thải ra môi trường.

"Chúng tôi đang từng bước hoàn thiện toàn bộ hệ thống để đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống xung quanh. Khi hoàn tất các thủ tục pháp lý và được cơ quan chức năng chấp thuận, cơ sở mới tiếp tục hoạt động", bà Thu cho biết.

Để tăng cường liên kết trong sản xuất và thu mua than củi quế, 34 cơ sở với tổng cộng 149 lò đốt tại các xã Đông Cuông, Mỏ Vàng, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Tân Hợp và Mậu A đã thống nhất xây dựng bộ tiêu chí chung trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Thế Vinh, đại diện các cơ sở, cho biết ngay sau khi UBND tỉnh Lào Cai có chỉ đạo, các hộ đã thống nhất tạm dừng hoạt động để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định.

Hệ thống đo nhiệt độ, đường ống dẫn khói lên khu xử lý.

“Trong thời gian tạm dừng sản xuất, chúng tôi đã đến nhiều địa phương để tìm hiểu, học hỏi các mô hình xử lý khói, bụi, khí thải nhằm cải tiến hệ thống lò đốt, giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường. Các cơ sở cũng thống nhất chỉ hoạt động trở lại khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về môi trường và thủ tục pháp lý, không ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh", ông Vinh nói.

Ông Vinh chia sẻ thêm, các đơn vị cũng mong các cơ quan, sở, ban, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục về đất đai, môi trường và các quy định pháp lý có liên quan, tạo điều kiện để các cơ sở sớm hoàn thiện hồ sơ, đủ điều kiện hoạt động trở lại. Việc duy trì sản xuất không chỉ tạo việc làm mà còn góp phần tiêu thụ nguồn nguyên liệu tận thu từ cây quế, qua đó nâng cao giá trị kinh tế và thu nhập cho người dân địa phương.

Các lò đốt được bịt kín, tránh khói trong quá trình sản xuất phát thải ra môi trường.

Ông Trần Thống Nhất, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Cuông cho biết, địa phương đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát, hướng dẫn các cơ sở sản xuất than củi hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định. Đồng thời, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với các ngành chuyên môn kiểm tra, giám sát việc cải tạo hệ thống xử lý khói, khí thải tại các lò đốt, bảo đảm chỉ những cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện về môi trường và các quy định liên quan mới được phép hoạt động.