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Kinh tế

CTCP Tập đoàn ST8 cải chính thông tin theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 423/QĐ-XPHC

P.V

CTCP Tập đoàn ST8 vừa công bố thông tin cải chính một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 sau quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp được điều chỉnh từ mức lãi hơn 90 triệu đồng sang khoản lỗ hơn 8 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn ST8 cho biết việc cải chính được thực hiện căn cứ Quyết định xử phạt hành chính số 423/QĐ-XPHC ngày 31/7/2026 của Thanh tra chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với doanh nghiệp. Theo thông báo, ST8 đã tiến hành điều chỉnh một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025.

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Việc điều chỉnh chi phí quản lý doanh nghiệp kéo theo thay đổi đáng kể tại các chỉ tiêu lợi nhuận của ST8.

Theo ST8, các nội dung thuyết minh chi tiết đối với từng chỉ tiêu được cải chính đã được trình bày tại các phần thuyết minh số 27, 29, 30 và 31 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán. Công ty đồng thời cho biết các nội dung khác trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 không thay đổi.

Việc cải chính báo cáo tài chính được ST8 thực hiện trong bối cảnh doanh nghiệp phải khắc phục các sai phạm liên quan đến công bố thông tin theo quyết định xử phạt của cơ quan quản lý. Những thay đổi lần này khiến bức tranh tài chính quý IV/2025 của ST8 có sự khác biệt đáng kể so với số liệu đã công bố trước đó, đặc biệt ở kết quả lợi nhuận và EPS.

P.V
#ST8 #báo cáo tài chính #xử phạt #lợi nhuận #chứng khoán #cải chính

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