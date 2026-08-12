Khởi công Cụm Công nghiệp Mang Yang số 2 với vốn 400 tỷ đồng

Ngày 12/8, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tổ chức Lễ động thổ khởi công Cụm Công nghiệp Mang Yang số 2 (địa phận xã Hra, tỉnh Gia Lai) với tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng, nhằm phát triển cụm công nghiệp sinh thái, thu hút đầu tư, tạo việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Thắng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cho biết, Gia Lai không chỉ là nơi đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, mà đây còn là mảnh đất quê hương, nơi đã nâng bước và chứng kiến từng chặng đường phát triển của công ty. Chính vì vậy, mỗi dự án được triển khai trên vùng đất này, chúng tôi đều mang theo sự trân trọng, tâm huyết và trách nhiệm cao nhất.

Theo ông Thắng, Dự án Cụm công nghiệp Mang Yang số 2 được xây dựng hướng đến hình thành một cụm công nghiệp sinh thái, hiện đại. Dự án được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích quy hoạch là 74,5 ha (đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp, kho bãi, đất cây xanh tập trung và cây xanh cách ly, đất giao thông nội bộ, đất nhà điều hành, đất công trình hạ tầng kỹ thuật).

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Dâu tằm Tơ Hàm Rồng và Công ty TNHH Hoàng Tâm.

“Với vị trí địa lý nằm trên trục giao thông Quốc lộ 19 kết nối với tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku đi Cảng Quy Nhơn và cảng Phù Mỹ trong tương lai, dự án sẽ trở thành mắt xích chiến lược giúp kết nối nguồn nông sản từ Việt Nam, Lào, Campuchia vươn ra thị trường quốc tế. Khi đi vào hoạt động, cụm công nghiệp sẽ tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 4.500 lao động. Hoàng Anh Gia Lai cam kết vận hành Cụm công nghiệp Mang Yang số 2 theo các chuẩn mực phát triển bền vững ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị)”, ông Thắng nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cam kết, sẽ tập trung tối đa nguồn lực, hợp tác cùng các đối tác tư vấn, nhà thầu uy tín để thi công dự án đúng quy hoạch, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Cùng với đó, sát cánh, hỗ trợ tối đa về pháp lý để các nhà đầu tư thứ cấp an tâm gắn bó lâu dài. HAGL sẽ nỗ lực để hoàn thành yêu cầu của UBND và Sở Công thương tỉnh Gia Lai liên quan đến các chỉ tiêu cụ thể về đầu tư và phát triển dự án mà HAGL đã đăng ký.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Mang Yang số 2.

Ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá, đây là một mốc khởi đầu rất ý nghĩa, không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của doanh nghiệp mà còn đóng góp thiết thực vào sự phát triển hạ tầng công nghiệp của địa phương, hòa chung không khí thi đua sôi nổi nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo ông Quế, các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút được 490 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 27.000 lao động, tăng thu ngân sách, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động tại địa phương theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại lễ động thổ.

Việc nhà đầu tư quyết định xây dựng dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Mang Yang số 2 quy mô diện tích 75 ha, với tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng góp phần tạo sự lan tỏa, triển khai đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn. Dự án hoàn thành đi vào hoạt động góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, xây dựng và bảo vệ môi trường, tạo việc làm cho lao động tại địa phương, nâng cao mức sống cho nhân dân, góp phần tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, thời gian tới nhà đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh để tiếp tục triển khai và hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định. Cùng với đó, tập trung nguồn lực triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã cam kết; tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan; tiếp tục phối hợp với địa phương trong công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án thứ cấp, cùng tạo dựng môi trường đầu tư bền vững, ngày càng tốt đẹp hơn.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai trao 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội cho xã Hra.

Ông Quế nhấn mạnh: “Đề nghị các nhà thầu tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, đảm bảo chất lượng, an toàn công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Không được để quá trình thi công xây dựng ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân khu vực lân cận dự án. Về phía các cơ quan chức năng của tỉnh, tôi đề nghị các sở, ngành và xã Hra tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án. Tôi tin dự án sẽ hoàn thành đảm bảo tiến độ theo quy định, phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích kỳ vọng cho nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”.