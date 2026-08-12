Bắt nhịp xu hướng du lịch tinh gọn: 'Vi vu châu Á - Không phí ngoại tệ' cùng thẻ Techcombank

Từ tối giản hành lý đến đơn giản hóa trải nghiệm thanh toán, du lịch tinh gọn đang trở thành lựa chọn của nhiều người Việt trong những chuyến xuất ngoại. Nắm bắt xu hướng này, Techcombank triển khai chương trình "Vi vu châu Á - Không phí ngoại tệ", mang đến giải pháp thanh toán quốc tế thuận tiện và tối ưu chi phí tại 7 điểm đến được đông đảo du khách Việt yêu thích.

Kiểm tra hộ chiếu, eSIM, lưu sẵn vé điện tử và tích hợp thẻ ngân hàng vào điện thoại, chuyến đi Nhật Bản của Minh Đức chỉ gói gọn trong một chiếc vali xách tay. Thay vì lên lịch trình dày đặc hay mang theo nhiều đồ đạc, tiền mặt, Đức dành thời gian và tâm trí để khám phá những con phố nhỏ, thưởng thức quán ăn địa phương và cảm nhận những điều nhỏ nhất trong chuyến đi.

Khác với quan niệm tối giản đơn thuần trong hành lý, du lịch tinh gọn được hiểu là phong cách du lịch ưu tiên trải nghiệm có giá trị, giảm bớt sự phức tạp trong toàn bộ hành trình, tối ưu chi phí, thời gian, hành lý và hướng tới lối sống bền vững hơn. Thay vì cố gắng "mang theo mọi thứ", du khách hiện đại muốn loại bỏ những vướng bận không cần thiết để tập trung vào điều thực sự quan trọng: trải nghiệm.

Xu hướng này ngày càng rõ nét trong bối cảnh nhu cầu du lịch nước ngoài của người Việt tiếp tục tăng trưởng. Theo các nền tảng du lịch trực tuyến, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Hong Kong, Đài Loan và Thái Lan tiếp tục nằm trong nhóm điểm đến được du khách Việt tìm kiếm và lựa chọn nhờ khoảng cách gần, văn hóa đa dạng cùng hệ sinh thái dịch vụ phát triển.

Khi thanh toán cũng cần "tinh gọn"

Du lịch tinh gọn không chỉ dừng lại ở việc mang ít hành lý hơn, mà còn mở rộng sang cách chi tiêu trong suốt chuyến đi. Thay vì mang theo nhiều tiền mặt hay những chiếc ví dày cộm, nhiều du khách lựa chọn thanh toán bằng thẻ hoặc ví điện tử tích hợp trên điện thoại. Khi việc đặt vé, đặt phòng và lên kế hoạch đều diễn ra trên môi trường số, kỳ vọng của khách hàng cũng thay đổi: thanh toán quốc tế cần thuận tiện, liền mạch và đơn giản như trải nghiệm trong nước.

Tuy nhiên, vẫn còn một chi tiết nhiều người chỉ nhận ra sau khi chuyến đi kết thúc: chi phí thanh toán quốc tế. Trên thực tế, mức phí này thường dao động từ 2-4% giá trị giao dịch tùy từng ngân hàng và sản phẩm thẻ. Với những giao dịch nhỏ lẻ, khoản phí này có thể không quá đáng kể. Nhưng đối với một chuyến du lịch nhiều ngày, tổng chi tiêu cho khách sạn, mua sắm, ăn uống hay vé tham quan có thể khiến khoản phí phát sinh trở nên rõ rệt hơn.

Chẳng hạn, với tổng ngân sách khoảng 50 triệu đồng cho chuyến đi Nhật Bản 5 ngày, riêng khoản phí giao dịch ngoại tệ ở mức trung bình 3% có thể tương đương khoảng 1,5 triệu đồng - đủ cho một đêm lưu trú, nâng hạng phòng khách sạn, một bữa tối hoặc thêm những chuyến tham quan tại điểm đến.

Vi vu châu Á không phí ngoại tệ cùng Techcombank

Trong bối cảnh mùa du lịch cao điểm đang đến gần, Techcombank triển khai chương trình "Vi vu châu Á - Không phí ngoại tệ" dành cho tất cả khách hàng sử dụng thẻ Techcombank Visa để khách hàng tối ưu chi phí ngay từ chuyến đi sắp tới.

Theo đó, khách hàng thanh toán bằng thẻ Techcombank Visa tại 7 điểm đến châu Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Hong Kong, Đài Loan và Thái Lan sẽ được hưởng ưu đãi 0% phí giao dịch ngoại tệ theo thể lệ chương trình.

Điểm đáng chú ý là chương trình được thiết kế với phạm vi áp dụng rộng, không yêu cầu mức chi tiêu tối thiểu và không giới hạn theo nhóm khách hàng. Dù là mua sắm tại Hong Kong, thưởng thức một bữa ăn tại Seoul, thanh toán vé tàu điện ở Tokyo hay mua một ly trà sữa tại Đài Bắc, khách hàng đều có thể tận hưởng ưu đãi 0% phí giao dịch ngoại tệ theo thể lệ chương trình.

Với tổng giá trị ưu đãi lên tới 20 tỷ đồng, chương trình giúp khách hàng chủ động hơn trong việc quản lý chi phí thanh toán quốc tế, đồng thời đơn giản hóa trải nghiệm chi tiêu tại nước ngoài, đặc biệt tại những thị trường châu Á mà người Việt có nhu cầu du lịch cao. Khoản chi phí được tối ưu có thể được chuyển hóa thành những trải nghiệm giá trị hơn trong mỗi chuyến đi của khách hàng.

Theo các chuyên gia, tương lai của du lịch tinh gọn không chỉ nằm ở việc mang ít hành lý hơn mà còn ở việc loại bỏ những rào cản trong trải nghiệm tài chính quốc tế. Do đó, không chỉ dừng lại ở chương trình ưu đãi ngắn hạn, Techcombank đang từng bước xây dựng hệ sinh thái giải pháp tài chính phục vụ nhu cầu xuyên biên giới ngày càng đa dạng của khách hàng.

Gần đây, Techcombank cũng hợp tác cùng Visa triển khai giải pháp nhận tiền từ nước ngoài với nhiều tiện ích như mở tài khoản trực tuyến, nhận nguyên ngoại tệ và miễn phí nhận tiền.

Trong thời gian tới, Techcombank tiếp tục mở rộng hệ sinh thái tài chính xuyên biên giới với các giải pháp thanh toán và dịch vụ quốc tế mới, phục vụ đa dạng nhu cầu từ du lịch, du học đến chuyển và nhận tiền quốc tế.

Từ thanh toán, nhận tiền đến các dịch vụ tài chính quốc tế, Techcombank đang hướng tới giúp khách hàng chỉ cần một tài khoản, một chiếc thẻ hoặc một ứng dụng ngân hàng để sẵn sàng cho mọi hành trình xuyên biên giới.

Tìm hiểu thêm về chương trình “Vi vu châu Á - Không phí ngoại tệ” tại đây.