Bắt gặp rùa núi vàng quý hiếm bò giữa đường

TPO - Một cá thể rùa núi vàng nặng 2kg bất ngờ bò giữa đường ở xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh), được người dân phát hiện, bắt lại rồi chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 11/8, thông tin từ Công an xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh), đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể rùa núi vàng do người dân tự nguyện giao nộp sau khi phát hiện bò giữa đường.



Theo đó, vào sáng cùng ngày, ông Phan Khắc Thành (SN 1963, trú thôn Mỹ Lâm, xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) phát hiện một cá thể rùa núi vàng bò trên đường nên bắt lại. Sau đó ông Thành đã chủ động liên hệ Công an xã Cẩm Duệ để giao nộp.

Qua kiểm tra, cá thể rùa núi vàng có trọng lượng 2kg, sức khỏe ổn định, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB.

Cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phát hiện, giao nộp. (Ảnh Công an xã Cẩm Duệ)

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Cẩm Duệ phối hợp với Đội Bảo vệ rừng số 1 (Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ) hoàn tất các thủ tục cần thiết để thả cá thể rùa về môi trường tự nhiên.

Theo Công an xã Cẩm Duệ, việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, đồng thời lan tỏa ý thức cộng đồng trong bảo vệ động vật rừng và chấp hành các quy định của pháp luật.