Mãn nhãn khoảnh khắc nhật thực toàn phần trên bầu trời châu Âu

TPO - Đêm 12/8 rạng sáng 13/8 (giờ Việt Nam), hàng triệu người tại châu Âu đã được chiêm ngưỡng nhật thực toàn phần hiếm gặp, khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, khiến bầu trời tối sầm trong thời gian ngắn. Đây là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ hiện tượng thiên văn đặc biệt này có thể được quan sát tại một số khu vực ở châu Âu.

Hình ảnh ghép từ 7 bức ảnh riêng biệt được chụp bằng một máy ảnh cố định duy nhất cho thấy các giai đoạn của nhật thực toàn phần trước, trong và sau khi đạt đến điểm toàn phần, được nhìn từ Arija, Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Hôm thứ Tư, hàng triệu người đã đổ về các thành phố và thị trấn ở Tây Ban Nha để tìm những vị trí thuận lợi nhất quan sát nhật thực toàn phần, khi Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất thẳng hàng, khiến một phần khu vực chìm trong bóng tối.

Những người theo dõi mang theo ghế xếp, ô và mũ, háo hức chờ đợi khoảnh khắc nhật thực bắt đầu. Tây Ban Nha là một trong những địa điểm có góc quan sát thuận lợi nhất tại châu Âu.

Trình tự Mặt Trăng che khuất Mặt Trời trong nhật thực toàn phần, được quan sát từ Berlanga de Duero, miền trung Tây Ban Nha. Ảnh AP

Dải quan sát trải rộng qua khu vực phía bắc và miền trung Tây Ban Nha. Một phần nhỏ của Greenland và Iceland cũng có thể chứng kiến hiện tượng này nếu điều kiện thời tiết thuận lợi.

Nhật thực toàn phần, xảy ra khi Mặt Trăng che khuất hoàn toàn Mặt Trời, kéo dài chưa đến 2 phút 30 giây. Thời gian đạt cực đại ngoài khơi bờ biển phía tây Iceland, đi qua một vùng nhỏ của Bồ Đào Nha và sau đó đến Tây Ban Nha. Ngay trước khi mặt trời lặn, thời gian nhật thực toàn phần sẽ giảm xuống còn khoảng một phút. Sau đó, nhật thực sẽ kết thúc trên Địa Trung Hải.

Tại Medinaceli, thị trấn nằm trên đỉnh đồi ở đông bắc Tây Ban Nha, những người yêu thích thiên văn đã có mặt từ nhiều giờ trước, tìm chỗ trên các bãi cỏ và tập trung đông tại nhà hàng, quán bar để chờ hiện tượng.

Trước lượng du khách tăng mạnh, chính quyền Tây Ban Nha triển khai chiến dịch an toàn công cộng quy mô lớn trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiệt độ cao và nguy cơ cháy rừng.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết 350 điểm quan sát chính thức đã được thiết lập tại các khu vực nội địa dân cư thưa thớt, thường được gọi là "Tây Ban Nha vắng vẻ". Trong khi đó, 123 địa điểm khác bị hạn chế hoặc cấm tiếp cận do điều kiện môi trường hoặc địa hình có thể gây khó khăn cho công tác sơ tán nếu xảy ra cháy rừng.