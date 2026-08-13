Đồng Nai truy điệu, an táng 29 hài cốt liệt sĩ

TPO - 29 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong đợt này đều chưa xác định được danh tính. Lực lượng chức năng đã thu nhận 19 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phục vụ công tác giám định ADN, mở thêm hy vọng xác định danh tính, quê quán và thân nhân của các liệt sĩ.

Ngày 13/8, tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước, TP. Đồng Nai tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 29 hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh, được lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập trên địa bàn các xã Minh Đức, Lộc Tấn và phường Lộc Ninh.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ.

Dự lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; bà Tôn Ngọc Hạnh - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Nai; ông Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai; Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 7 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; cùng các đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và TP. Đồng Nai.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hoàng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thành phố, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự hy sinh của các liệt sĩ, đồng thời chia sẻ sâu sắc với những mất mát, mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ được tìm thấy trong đợt quy tập lần này.

Lãnh đạo TP. Đồng Nai và Quân khu 7 đưa các hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước.

“Chúng tôi, những người may mắn được sống trong hòa bình, xin kính cẩn nghiêng mình dâng lên các Anh hùng liệt sĩ những vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh, các chị - những người anh hùng mãi mãi ra đi ở tuổi 20…”, bà Nguyễn Thị Hoàng xúc động.

Theo Ban Chỉ đạo, từ năm 2002 đến nay, lực lượng tìm kiếm, quy tập của Đồng Nai đã tìm kiếm, cất bốc 4.038 hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ, đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Riêng từ tháng 7/2026 đến nay, Đội K72 và Đội K76 đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 29 hài cốt liệt sĩ tại khu vực các xã Minh Đức, Lộc Tấn và phường Lộc Ninh.

Ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai (trái) và ông Dương Minh Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đồng Nai, đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Cả 29 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong đợt này đều chưa xác định được danh tính. Lực lượng chức năng đã thu nhận 19 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phục vụ công tác giám định ADN, mở thêm hy vọng xác định danh tính, quê quán và thân nhân của các liệt sĩ.

“Từ những mẫu sinh phẩm ít ỏi này, cùng với việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm đang được triển khai trên phạm vi cả nước, chúng ta hy vọng sẽ tìm được người thân của các liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau và mang lại niềm an ủi cho các gia đình”, bà Nguyễn Thị Hoàng nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo TP. Đồng Nai, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một gia đình có cơ hội được biết nơi người thân đã nằm xuống sau hàng chục năm xa cách.

Khẳng định quyết tâm của địa phương, bà Nguyễn Thị Hoàng cho biết dù công tác tìm kiếm còn gặp nhiều khó khăn, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ tiếp tục tận dụng mọi nguồn thông tin, phương pháp và cơ hội để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc thu thập, đối chiếu thông tin và xác định danh tính các liệt sĩ.

Tại buổi lễ, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Sau nghi thức truy điệu, 29 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước trong không khí trang nghiêm, xúc động.