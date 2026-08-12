Vùng 4 Hải quân nhận đỡ đầu con 3 ngư dân bị nạn trên biển

TPO - Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao quyết định “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” và tặng quà hỗ trợ các gia đình ngư dân bị nạn trên biển.

Sáng 12/8, tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với các đơn vị trong cụm lực lượng 4 Hải quân tổ chức lễ công bố, trao quyết định “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” và tặng quà hỗ trợ các gia đình ngư dân tỉnh Gia Lai bị nạn trên biển.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao quà và quyết định nhận đỡ đầu con 3 ngư dân tỉnh Gia Lai có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã công bố, trao quyết định nhận đỡ đầu 3 cháu là con ngư dân tỉnh Gia Lai có hoàn cảnh khó khăn, gồm: cháu Nguyễn Kim Hoàng Yến (sinh năm 2014, học sinh lớp 7, Trường THCS Hoài Hải, ở tổ dân phố Diệu Quang, phường Hoài Nhơn Đông); cháu La Thị Mỹ Trầm (sinh năm 2012, học sinh lớp 9, Trường THCS Diệu Quang, ở tổ dân phố Kim Giao, phường Hoài Nhơn Đông) và cháu Nguyễn Ngọc Thiện Nhân (sinh năm 2018, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học số 1 Tam Quan Bắc, ở tổ dân phố Tam Quan Bắc, phường Hoài Nhơn Bắc).

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cũng đã trao 5 suất quà tặng các cháu của gia đình ông La Văn Bé và ông Nguyễn Hùng (ở phường Hoài Nhơn Đông), mỗi suất gồm các vật dụng thiết yếu phục vụ học tập trị giá 5 triệu đồng; đồng thời phối hợp với doanh nghiệp hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng.

Đại tá Phạm Văn Kết - Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân, cùng đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những mất mát, khó khăn; động viên các gia đình sớm ổn định cuộc sống và mong muốn các cháu luôn chăm ngoan, nỗ lực học tập, rèn luyện, xứng đáng với tình cảm, sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân và cấp ủy, chính quyền địa phương.