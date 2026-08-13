Bắc Ninh mở 'siêu khu kinh tế' công nghệ cao 10.000 ha

TPO - Hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh Bắc Ninh sẽ hình thành “siêu khu kinh tế" khoảng 10.000 ha và các khu công nghiệp công nghệ số, bán dẫn, AI, trung tâm dữ liệu, mở thêm động lực tăng trưởng mới.

Cửa ngõ logistics và kinh tế quốc tế

Theo định hướng quy hoạch của tỉnh Bắc Ninh, khu kinh tế chuyên biệt được nghiên cứu hình thành tại khu vực Kép, Lạng Giang và vùng phụ cận, quy mô khoảng 10.000 ha. Không gian này gắn với Ga liên vận quốc tế Kép, cảng cạn Kép và hành lang đường sắt Hà Nội - Bắc Ninh - Đồng Đăng.

Các chức năng chủ đạo gồm logistics đường sắt liên vận quốc tế, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh, dịch vụ và thương mại quốc tế. Nếu được triển khai cùng cơ chế, chính sách đặc thù, khu vực này được kỳ vọng trở thành một cực tăng trưởng mới của Bắc Ninh.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, việc lựa chọn khu vực Kép xuất phát từ những lợi thế nổi bật về vị trí, giao thông và hạ tầng logistics mà khu vực đang sở hữu.

Kép có cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đi qua, nút giao tại Km108+500 kết nối Quốc lộ 37, Quốc lộ 1 cùng hệ thống đường tỉnh. Quốc lộ 1 chạy qua khu vực, tạo liên kết với các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và kết nối lên Lạng Sơn, các cửa khẩu quốc tế Đồng Đăng, Hữu Nghị.

Đặc biệt, Ga liên vận quốc tế Kép tạo lợi thế khác biệt khi có thể kết nối vận tải đường sắt với các trung tâm sản xuất, logistics và cửa khẩu.

Ga liên vận quốc tế Kép.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết, việc hình thành khu kinh tế chuyên biệt tại đây không chỉ nhằm khai thác quỹ đất mà quan trọng hơn là tổ chức lại không gian phát triển, phát huy lợi thế kết nối giao thông, logistics và sản xuất công nghiệp.

Khi các tuyến đường bộ, đường sắt, cảng cạn và khu công nghiệp được kết nối đồng bộ, Kép có thể trở thành điểm trung chuyển hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí logistics và mở rộng thị trường xuất nhập khẩu.

Đây cũng là cơ sở để Bắc Ninh hướng tới thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh và dịch vụ thương mại quốc tế có giá trị gia tăng cao.

Mở không gian cho bán dẫn và AI

Cùng với khu kinh tế chuyên biệt, Bắc Ninh đang đặt trọng tâm vào việc hình thành những không gian phát triển công nghiệp công nghệ cao và kinh tế số như bán dẫn, AI, trung tâm dữ liệu, R&D và đổi mới sáng tạo.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh, đây là lợi thế mới, có ý nghĩa chiến lược trong thu hút các nhà đầu tư có năng lực vào lĩnh vực bán dẫn, điện tử, AI, trung tâm dữ liệu, R&D và công nghiệp hỗ trợ chính xác.

Theo đó, Bắc Ninh dự kiến hình thành cụm trung tâm công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tích hợp các chức năng công nghệ cao, logistics, cơ khí chính xác, điện tử, chip bán dẫn, công nghệ sinh học và công nghệ số.

Không gian này được định hướng trở thành khu tích hợp giữa sản xuất công nghệ cao, nghiên cứu - phát triển ứng dụng, logistics và công nghiệp bán dẫn.

Nhà máy bán dẫn của Tập đoàn Amkor tại Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Bên cạnh đó, tỉnh phát triển các khu công nghiệp chuyên sâu về công nghệ số, Khu công nghệ thông tin tập trung có chức năng R&D bán dẫn, ươm tạo công nghệ; đồng thời hình thành các khu đào tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ.

Bắc Ninh cũng dự kiến hình thành 4 khu công nghiệp công nghệ số với những chức năng chuyên biệt. Trong đó, Khu công nghiệp công nghệ số quy mô khoảng 220 ha tại phường Võ Cường, Hạp Lĩnh và xã Liên Bão; Khu công nghiệp công nghệ cao Đào Viên khoảng 100 ha.

Đáng chú ý là Khu công nghiệp dữ liệu, Trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo quy mô khoảng 600 ha tại phường Cảnh Thụy và Cụm Trung tâm nghiên cứu, công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quy mô khoảng 100 ha tại phường Cảnh Thụy và phường Đồng Việt.

Các khu công nghiệp này được định hướng phát triển hiện đại, thông minh, bền vững và tăng trưởng xanh; ưu tiên công nghiệp bán dẫn, điện tử, công nghiệp số và những ngành có giá trị gia tăng cao. Ngược lại, những ngành sử dụng nhiều lao động hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm sẽ được hạn chế.