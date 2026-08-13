Mưa kèm gió lốc, làm tốc mái nhiều nhà dân ở Cao Bằng

TPO - Chiều 12/8, một trận mưa dông kèm lốc xảy ra tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, khiến hàng chục nhà dân bị tốc mái, hư hỏng. Trong chiều qua và sáng 13/8, chính quyền địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Dông lốc đã thổi bay một phần mái nhà lợp bờ lô xi măng tại xã Trà Lĩnh, Cao Bằng chiều 12/8.

Chi cục Tài nguyên nước tỉnh Cao Bằng cho biết, trận lốc xuất hiện vào chiều ngày 12/8 đã làm ảnh hưởng đến các xã Trà Lĩnh, Quang Hán, Quảng Uyên và Đức Long. Tại xã Trà Lĩnh, các khu vực bị ảnh hưởng gồm xóm Bản Pát, Sơn Lộ; xã Quang Hán có các xóm Bản Niếng, Lưu Ngọc, Ngọc Sơn; xã Đức Long có các xóm Bản Viện, Bản Nhận, Bản Néng, Khuổi Cáp và xã Quảng Uyên cũng ghi nhận thiệt hại.

Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy sức tàn phá khá rõ của trận lốc. Nhiều mái nhà lợp ngói, fibro xi măng bị cuốn bật, xô lệch hoặc hư hỏng từng mảng lớn. Có căn nhà phần mái bị gió giật bung gần như hoàn toàn, để lộ hệ thống xà, kèo bằng gỗ bên trong. Một số công trình có kết cấu mái và vách đã xuống cấp càng trở nên mong manh sau khi bị gió mạnh quật phá.

Tại một số hộ dân, cây cối gãy đổ phủ lên mái nhà, cành lá vùi lấp khu vực sinh hoạt. Những tấm tôn, vật liệu lợp mái bị gió đánh bật, nằm ngổn ngang quanh nhà. Hình ảnh người dân cùng lực lượng chức năng trèo lên mái, thu dọn ngói vỡ, cành cây và gia cố lại phần mái bị hư hỏng cho thấy công tác khắc phục được triển khai ngay sau khi thiên tai xảy ra.

Đáng chú ý, nhiều hộ dân ở khu vực bị ảnh hưởng sinh sống trong những căn nhà có kết cấu đơn sơ, mái đã cũ, nên khi lốc mạnh đi qua, nguy cơ hư hỏng càng lớn. Việc mái nhà bị tốc, thủng khiến tài sản và không gian sinh hoạt của người dân đứng trước nguy cơ tiếp tục bị ảnh hưởng nếu mưa lớn xảy ra trở lại.

Thống kê của đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng cho biết, đến 18h ngày 12/8 , mưa dông, lốc đã làm 47 nhà ở bị thiệt hại. Trong đó, 45 nhà bị tốc mái, gồm 16 nhà tại xã Trà Lĩnh, 8 nhà tại xã Quang Hán, 19 nhà tại xã Đức Long và 2 nhà tại xã Quảng Uyên. Hai nhà khác bị hư hỏng mái do cây đổ trúng, gồm một nhà ở xóm Bản Pát, xã Trà Lĩnh và một nhà tại xóm Bản Nhận, xã Đức Long. Ngoài nhà dân, Nhà văn hóa xóm Sơn Lộ, xã Trà Lĩnh cũng bị tốc mái.

Ngay sau khi nắm bắt sự việc, UBND và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Cao Bằng và chính quyền các xã đã tổ chức kiểm tra, đánh giá thiệt hại; cùng với đó huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân. Riêng xã Trà Lĩnh đã huy động 17 người thuộc lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tham gia sửa chữa, khắc phục những căn nhà bị hư hỏng nặng phần mái; đồng thời vận động người dân hỗ trợ lẫn nhau.

Theo cơ quan chức năng, tình hình dông lốc trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc trong đó có Cao Bằng vẫn đang còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới, người dân cần theo dõi các thông báo và thực hiện nghiêm quy định về phòng chống mưa dông, sạt lở của chính quyền địa phương.

Một số hình ảnh nhà bị thiệt hại do dông lốc tại tỉnh Cao Bằng trong chiều tối 12/8:

Nhà một gia đình ở xã Trà Lĩnh bị dông lốc thổi bay mái nhà.

Một ngôi nhà khác, mái nhà được lợp bằng tấm bờ lô xi măng có trọng lượng nặng nhưng vẫn bị gió to thổi bay một phần.

Bên trong một ngôi nhà lợp ngói có nhiều vị trí bị thủng

Nhà của nhiều gia đình khác ở xã Trà Lĩnh, cũng bị gió thổi bay một phần mái, để lại khoảng trống nhìn ra bên ngoài