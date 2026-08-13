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Pháp luật

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Sới đá gà 'nhóm họp định kỳ' giữa vườn cao su ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến

TPO - Công an Tây Ninh triệt phá sới đá gà quy mô lớn trong vườn cao su, bắt 41 người, thu hơn 134 triệu đồng cùng nhiều tang vật.

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng nghiệp vụ triệt phá một sới bạc hoạt động dưới hình thức đá gà ăn tiền tại khu vực vườn cao su thuộc ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình.

Theo đó, ngày 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Thạnh Bình triển khai lực lượng bao vây, đồng loạt đột kích sới bạc từ nhiều hướng.

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Lực lượng Công an đột kích, triệt phá sới đá gà trong vườn cao su ở Tây Ninh.
﻿Ảnh: Công an Tây Ninh

Phát hiện lực lượng Công an, nhiều người tìm cách bỏ chạy nhưng đã bị khống chế. Tại hiện trường, công an bắt quả tang T.V.L. đang điều hành sới đá gà cùng 40 người có liên quan để làm việc.

Tang vật thu giữ gồm hơn 134 triệu đồng tiền mặt, 5 ô tô, 24 xe máy, 40 điện thoại di động, 10 con gà nòi, 3 đồng hồ, một cân loại 5 kg, sổ sách ghi chép cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc tổ chức đá gà.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định sới bạc hoạt động vào thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần, từ khoảng 8 đến 16 giờ.

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Các đối tượng liên quan sới đá gà bị lực lượng Công an khống chế, đưa về làm việc. Ảnh: Công an Tây Ninh

T.V.L. trực tiếp cân gà, cáp kèo và làm trọng tài phân định thắng thua. Sau mỗi trận, người này thu 500.000 đồng tiền "sân bồ".

Trong khi đó, N.T.S. có nhiệm vụ quản lý, bán đồ ăn, nước uống, giấy để các con bạc ghi "phơi" cá độ. Người phụ nữ này còn nhận chuyển tiền thanh toán thắng, thua tại chỗ cho các con bạc thông qua tài khoản ngân hàng của mình.

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Tang vật vụ án gồm hơn 134 triệu đồng, ô tô, xe máy và nhiều điện thoại di động.
﻿Ảnh: Công an Tây Ninh

Cơ quan Công an xác định, mỗi ngày vợ chồng T.V.L. và N.T.S. thu lợi bất chính hàng triệu đồng.

Riêng ngày 8/8, sới bạc tổ chức 2 trận đá gà với tổng số tiền cá cược khoảng 50 triệu đồng thì bị lực lượng Công an triệt phá.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh điều tra làm rõ.

Nguyễn Tiến
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