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Pháp luật

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Nhân viên nhà hàng được 'giải oan' sau vụ nhận kiện hàng hơn 10kg ma túy gửi về từ Đức

Hoàng An

TPO - Sau một thời gian điều tra hành vi nhận kiện hàng bên trong có chứa ma túy gửi về từ Cộng hòa liên bang Đức, ông Nguyễn Hữu Đức (ở Hà Nội) được Viện kiểm sát hủy quyết định khởi tố bị can do xác định không liên quan.

Dự kiến 29/9, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử Cái Quang Huy (SN 2000, ở Nghệ An) và Nguyễn Tiến Đạt (SN 1989, ở Nghệ An) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Trong đó, bị cáo Cái Quang Huy đang ở Cộng hòa Liên bang Đức và bị truy nã. Tòa án kêu gọi bị cáo Huy ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hữu Đức (ở Hà Nội) quen biết Cái Quang Huy khi cả hai cùng làm bếp tại một nhà hàng ở Thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.

Tháng 12/2024, Đức về Việt Nam sinh sống cùng gia đình. Đến khoảng đầu tháng 1/2025, Huy liên lạc với Đức hỏi thăm sức khỏe. Quá trình nói chuyện, Đức nhờ Huy mua cho ít thuốc lá và xì gà gửi về Việt Nam để tiếp khách vì Đức chuẩn bị cưới con trai.

Khoảng một tuần sau, Huy gọi cho Đức bảo đã mua được thuốc lá và xì gà. Ngoài ra, Huy bảo mua ít bánh kẹo và thuốc tây gửi về cùng cho mẹ Huy để làm quà Tết. Đức đọc địa chỉ nhà, số điện thoại của mình cho Huy để gửi đồ về.

Ngày 21/1/2025, nhân viên chuyển phát gọi điện cho Đức thông báo có kiện hàng từ nước ngoài gửi về. Đức bảo nhân viên mang hàng đến nhà. Khi Đức vừa nhận kiện hàng thì bị Cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện bên trong thùng hàng có chứa ma túy.

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Ảnh minh họa.

Đức không biết bên trong thùng hàng Huy gửi có cất giấu ma túy. Trước đó, Huy dặn sau khi nhận được hàng, Đức lấy đồ của mình ra, số hàng còn lại Huy nhờ Đức gửi về cho gia đình ở Nghệ An.

Trong thời gian cơ quan chức năng điều tra vụ án trên, tháng 4/2025, Cái Quang Huy đang sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức liên lạc với Nguyễn Tiến Đạt. Huy thuê Đạt nhận giúp 2 kiện hàng mỹ phẩm từ nước ngoài về Việt Nam, bên trong có cất giấu ma túy, với tiền công 110 triệu đồng.

Viện kiểm sát xác định, ngày 21/1/2025 và 24/4/2025, Cái Quang Huy có hành vi 2 lần vận chuyển trái phép chất ma túy từ Cộng hòa Liên bang Đức về Việt Nam qua Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài. Tổng khối lượng ma túy Huy phải chịu trách nhiệm hình sự là 9.642,24 gam MDMA và 405,99 gam Ketamine. Khối lượng ma túy Nguyễn Tiến Đạt phải chịu trách nhiệm hình sự là 4.277,950 gam MDMA.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Tiến Đạt khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với tài liệu điều tra. Đạt chưa nhận được tiền công vận chuyển ma túy do Huy trả.

Đối với Cái Quang Huy, hiện đang ở Cộng hòa Liên bang Đức, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã Huy, tống đạt, niêm yết công khai các văn bản tố tụng liên quan đến Huy tại trụ sở UBND phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An và thực hiện các thủ tục để đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt Huy theo quy định của pháp luật.

Đối với Nguyễn Hữu Đức, quá trình điều tra, Đức khai không biết bên trong thùng hàng Huy gửi cho Đức nhận có chứa ma túy. Cơ quan điều tra cũng không thu thập được tài liệu, chứng cứ về việc Đức biết bên trong thùng hàng do Đức nhận có chứa ma túy nhưng vẫn nhận hàng. Do vậy, không đủ căn cứ chứng minh Đức đồng phạm với Cái Quang Huy về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Viện Kiểm sát đã hủy quyết định khởi tố bị can đối với Đức.

Hoàng An
#Ma túy #Người đàn ông nhận ma túy #Ma túy gửi về tử Đức #Mua bán ma túy

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