Dùng AI làn giả tin nhắn ngân hàng, lừa hơn 440 triệu đồng

TPO - Lưu Thị Như Băng bị cáo buộc sử dụng AI tạo tin nhắn giả mạo ngân hàng đã giải ngân khoản vay để tạo lòng tin, nhiều lần mượn tiền của một phụ nữ với tổng số tiền hơn 444 triệu đồng.

Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Lưu Thị Như Băng (SN 2001, ngụ xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, đầu tháng 9/2025, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Băng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bà L.K.L. (ngụ tại địa phương). Băng nói dối bà L. là đã được ngân hàng xét duyệt hồ sơ vay bằng gói bảo hiểm, hiện cần tiền chi phí đi lại, làm hồ sơ, thủ tục trong khoảng thời gian ngân hàng chưa giải ngân.

Công an Cà Mau triển khai các quyết định tố tụng đối với Lưu Thị Như Băng.

Để tạo lòng tin với bà L., Băng dùng AI (trí tuệ nhân tạo) làm giả tin nhắn của ngân hàng đã giải ngân gửi cho bà L. xem và hứa khi nào rút tiền sẽ trả lại, đồng thời cho bà L. mượn thêm tiền. Tưởng thật, bà L. đã cho Băng mượn tiền.

Với thủ đoạn tương tự, từ ngày 9/9/2025 đến ngày 4/11/2025, Băng nhiều lần dùng AI tạo ra thông tin gian dối để mượn tiền và được bà L. chuyển khoản, đưa tiền mặt nhiều lần với tổng số tiền trên 444 triệu đồng.

Đến ngày 4/11/2025, bà L. đến ngân hàng tìm hiểu, phát hiện Băng không vay tiền ngân hàng mà đã đưa ra thông tin gian dối để mượn tiền.