Công an tìm bị hại vụ lừa tiền cọc mua đất

TPO - Dung đưa ra thông tin gian dối để người mua cọc tiền mua nhà, đất sau đó chiếm đoạt 400 triệu đồng của các bị hại.

Ngày 18/9, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Dung (SN 1991, trú tại Tổ dân phố Tân Quang 16, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Thanh Dung. Ảnh Công an Tuyên Quang.

Theo cơ quan Công an, năm 2025, Dung đã đưa ra thông tin gian dối bản thân sở hữu tài sản là nhà, đất đang có nhu cầu chuyển nhượng. Nhiều người tin tưởng nên đã chuyển tiền cho Dung để “đặt cọc” mua nhà, đất. Bằng thủ đoạn trên bước đầu xác định Nguyễn Thanh Dung đã chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng của bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị ai đã bị Nguyễn Thanh Dung lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn trên hoặc hình thức khác thì liên hệ ngay với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 23, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang); hoặc Điều tra viên Hoàng Thị Minh Thúy (SĐT: 0966.802.333) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.