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Pháp luật

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Ba bảo vệ bị chém ở Lâm Đồng, lộ tranh chấp kéo dài tại khu đất

Thái Lâm

TPO - Vụ nhóm người bịt mặt cầm hung khí chém 3 bảo vệ Công ty Long Sơn tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực (Lâm Đồng), đang được cơ quan công an điều tra. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh tranh chấp đất đai tại khu vực này kéo dài nhiều năm.

Theo thông tin từ UBND xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng, tối 14/9, nhóm 4-5 người mặc đồ đen, trùm kín mặt, cầm dao phát rẫy bất ngờ lao vào tấn công nhóm bảo vệ của Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Long Sơn (Công ty Long Sơn) tại tiểu khu 1535 rồi rời khỏi hiện trường.

Vụ tấn công khiến 3 người bị thương, trong đó 2 người được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông điều trị, sức khỏe hiện ổn định.

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Hai người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông, sức khỏe ổn định.

Trước đó cùng ngày, một nhóm người tập trung tại khu vực một container được đặt gần trụ sở Công ty Long Sơn. Sau đó, chiếc container đã bị cơ quan chức năng cẩu đi, tạm giữ để phục vụ điều tra. Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã triệu tập một số người để làm rõ vụ việc.

Theo báo cáo của UBND xã Quảng Trực, khu vực xảy ra vụ việc thuộc lâm phần Công ty Long Sơn. Về mặt pháp lý, diện tích này vẫn thuộc lâm phần doanh nghiệp, nhưng đang có tranh chấp giữa công ty và một số người từng làm việc tại đây. Trên đất hiện có diện tích trồng sầu riêng.

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Toàn cảnh Công ty Long Sơn, nơi xảy ra sự việc tối 14/9.

Cụ thể, Công ty Long Sơn được UBND tỉnh Đắk Nông trước đây chấp thuận chủ trương giao 1.079ha đất tại tiểu khu 1535 từ năm 2008 để thực hiện dự án bảo vệ rừng kết hợp trồng cây các loại.

Tuy nhiên, đến nay khoảng 752ha trong tổng diện tích dự án đã bị thu hồi do doanh nghiệp thực hiện không đúng cam kết. Một phần diện tích khác được cơ quan chức năng ghi nhận có tình trạng lấn chiếm.

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Quảng Trực đã rà soát tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép trên dự án của Công ty Long Sơn. Kết quả rà soát xác định hàng chục hộ dân đang sử dụng đất trong vùng dự án, phát sinh nhiều tranh chấp và khiếu nại kéo dài.

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Ngày 16/9, Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường liên quan đến vụ việc xảy ra tại Công ty Long Sơn.
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Một diện tích sầu riêng của Công ty Long Sơn bị chặt phá.

Không chỉ xảy ra vụ tấn công 3 bảo vệ, thời gian gần đây, một số diện tích sầu riêng của Công ty Long Sơn cũng bị chặt phá. Bà Đinh Thị Sơn - Phó Giám đốc Công ty Long Sơn cho biết đã cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để điều tra và xác định những người liên quan.

Trước đó, Tiểu khu 1535 từng xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng vào tháng 10/2016 khiến 3 người chết, 13 người bị thương. Những diễn biến mới tại khu vực này đang đặt ra yêu cầu tiếp tục làm rõ các tranh chấp, mâu thuẫn về đất đai, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra vụ 3 bảo vệ bị chém, làm rõ nhân thân những người liên quan và nguyên nhân vụ việc.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #tranh chấp đất đai #bảo vệ #Công ty Long Sơn #Tiểu khu 1535 #tranh chấp kéo dài

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