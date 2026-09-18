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Pháp luật

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Mang danh 'hiệp sĩ' đi giải cứu người ở Campuchia, rồi chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng

Nguyễn Tiến

TPO - Lợi dụng danh nghĩa “hiệp sĩ” từng tham gia giải cứu người ở Campuchia, Nguyễn Minh Sang lừa 4 người, chiếm đoạt 930 triệu đồng, kết cục lãnh 14 năm tù.

Ngày 18/9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Sang (33 tuổi, ngụ phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

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Bị cáo Nguyễn Minh Sang tại phiên tòa xét xử ở TAND tỉnh Tây Ninh ngày 18/9.
﻿Ảnh: Kiên Định

Theo cáo trạng, đầu năm 2024, Sang tham gia hỗ trợ lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh giải cứu các nạn nhân bị bán sang Campuchia thông qua mối quan hệ với một người đàn ông Campuchia.

Đến gần cuối năm 2024, Sang không còn liên lạc được với người này và cũng không tiếp tục tham gia hỗ trợ lực lượng Công an.

Sau đó, Sang nảy sinh ý định dùng uy tín trước đây để lừa đảo. Sang tự thành lập “Đội hiệp sĩ Minh Sang” gồm 6 người, do Sang làm đội trưởng, đồng thời lập trang Facebook “Đội hiệp sĩ Minh Sang – Đội phòng, chống tội phạm mua bán người quốc tế”.

Trên trang này, Sang đăng hình ảnh, bài viết về việc giải cứu người bị bán sang Campuchia về Việt Nam, qua đó tạo lòng tin để người nhà các nạn nhân liên hệ nhờ giúp đỡ.

Ngày 24/11/2024, anh V.T.L. liên hệ Sang nhờ giải cứu em ruột đang bị giữ tại Campuchia, với số tiền chuộc 180 triệu đồng. Ngày hôm sau, Sang nhận đủ tiền rồi sang Campuchia và hứa đưa em anh L. về trong ngày.

Tuy nhiên, khi qua cửa khẩu, Sang chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Trong khi đó, em của anh L. đã tự trốn thoát và được lực lượng chức năng Campuchia hỗ trợ đưa về khu vực biên giới Việt Nam.

Từ tháng 12/2024 đến tháng 4/2025, với thủ đoạn tương tự, Sang tiếp tục lừa 3 người khác, chiếm đoạt 750 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, trong 4 vụ, Sang đã chiếm đoạt tổng cộng 930 triệu đồng. Sau khi các nạn nhân lần lượt tố cáo, Sang bị điều tra và thừa nhận toàn bộ hành vi.

Cơ quan điều tra cũng xác định Sang thực hiện hành vi một mình, trực tiếp gặp, thỏa thuận và nhận tiền của các nạn nhân.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Sang 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Tiến
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