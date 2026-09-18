Chôn gần 48 tấn chất thải trong nhà xưởng, nhà xe của công ty

TPO - Lê Minh Phúc đã chỉ đạo Đặng Quốc Huy và Lê Minh Dũng chôn lấp chất thải công nghiệp bên trong khu vực nhà xưởng, nhà để xe của công ty, với tổng khối lượng gần 48 tấn, trong đó có gần 4,2 tấn chất thải nguy hại.

Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Phúc (SN 1980, trú xã Song Phú, Vĩnh Long) để điều tra hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”, theo quy định tại Điều 235 của Bộ luật Hình sự.

Công an thi hành các quyết định đối với Lê Minh Phúc.

Cơ quan công an cũng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Minh Dũng (SN 1981, trú xã Song Phú, Vĩnh Long) và Đặng Quốc Huy (SN 1987, trú xã Phú Quới, Vĩnh Long), để điều tra cùng với hành vi trên.

Được biết, Lê Minh Phúc là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phú Long, địa chỉ tại lô A1, khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long. Còn Đặng Quốc Huy là thủ kho và Lê Minh Phúc là tài xế xe nâng của công ty trên.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 3 - 5/2026, Phúc đã chỉ đạo Huy và Dũng chôn lấp chất thải công nghiệp bên trong khu vực nhà xưởng, nhà để xe của công ty.

Tổng khối lượng chất thải được chôn lấp gần 48 tấn, trong đó có gần 4,2 tấn chất thải có thành phần nguy hại đặc biệt, vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định.

Công an thi hành các quyết định đối với Lê Minh Dũng (bên trái) và Đặng Quốc Huy.