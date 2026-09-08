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Pháp luật

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Dựng hiện trường giả bị trộm sau khi mang vàng đi bán, lấy tiền cho con riêng

Cảnh Kỳ

TPO - Bán số vàng lớn lấy tiền cho con riêng nhưng sợ chồng phát hiện, bà P. đã dựng hiện trường và báo tin giả bị trộm đến cơ quan công an.

Công an xã Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long vừa phạt hành chính 3,5 triệu đồng đối với bà N.T.K.P (SN 1968, trú xã Phong Thạnh, Vĩnh Long) về hành vi “Cố ý báo tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Trước đó, ngày 19/8, Công an xã Phong Thạnh nhận được tin báo của bà P. về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản. Tài sản bị mất gồm: 1 nhẫn trơn vàng 24K trọng lượng 5 chỉ; 1 sợi dây chuyền vàng 24K trọng lượng 10 chỉ; 1 lắc tay vàng 24K trọng lượng 10 chỉ; 1 nhẫn trơn vàng 24K trọng lượng 9 chỉ; 1 vòng hạt tròn tì hưu vàng 18K trọng lượng 2,5 chỉ và số tiền mặt khoảng 15 triệu đồng.

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Bà P tại cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an xã Phong Thạnh phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long vào cuộc điều tra.

Qua khám nghiệm hiện trường, xác định không có dấu vết kẻ trộm đột nhập, có dấu hiệu tạo dựng hiện trường giả nên lực lượng công an mời bà P. làm việc.

Tại cơ quan công an, bà P. thừa nhận việc báo tin bị mất trộm tài sản là giả. Số vàng trên bà đã bán lấy tiền cho con riêng, sợ bị chồng phát hiện nên đã dựng hiện trường và báo tin giả đến cơ quan công an.

Cảnh Kỳ
#báo tin giả #trộm cắp #phạt hành chính #công an #tội phạm

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