Thị trường nha khoa Việt Nam thu hút nhiều doanh nghiệp Ý

Tại Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt Quốc tế VIDEC 2026, 11 doanh nghiệp Ý tham gia Italia Pavilion đã mang tới nhiều công nghệ, giải pháp nha khoa hiện đại, thể hiện thế mạnh về công nghệ, độ chính xác trong sản xuất và tinh thần đổi mới của ngành nha khoa “Made in Italy”. Ông Gianfranco Berrutti - Chủ tịch UNIDI đã chia sẻ về thế mạnh công nghệ, lợi thế cạnh tranh và triển vọng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Ông Gianfranco Berrutti, Chủ tịch UNIDI (thứ hai từ phải sang), cùng Tổng Lãnh sự Ý tại TP.HCM Alessandra Tognonato, bà Ilaria Piccinni (giữa), Tùy viên Thương mại tại Việt Nam, Thương vụ Ý (ITA), và đại diện một số doanh nghiệp Ý tại Italia Pavilion, VIDEC 2026.

PV: 11 doanh nghiệp Ý tham gia VIDEC 2026 lần này mang đến những giá trị gì cho thị trường nha khoa Việt Nam? Đâu là lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Ý so với các quốc gia khác?

Ông Gianfranco Berrutti: Chúng tôi mang đến một hệ sinh thái giải pháp toàn diện cho thị trường nha khoa Việt Nam, bao phủ nhiều lĩnh vực từ quy trình kỹ thuật số, công nghệ in 3D, phần mềm CAD/CAM đến máy phay chính xác, hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, vật liệu sinh học…

Điểm khác biệt của doanh nghiệp Ý là sự kết hợp giữa đổi mới công nghệ, sản xuất chính xác và thiết kế đặc trưng. Sản phẩm nha khoa của Ý có độ tin cậy, tiêu chuẩn an toàn cao và khả năng tích hợp vào các quy trình kỹ thuật số thông minh.

Ngoài ra, các doanh nghiệp Ý luôn chú trọng dịch vụ hỗ trợ, đào tạo và hậu mãi, giúp đối tác cũng như các chuyên gia nha khoa khai thác hiệu quả công nghệ. Chúng tôi cho rằng sự kết hợp giữa công nghệ, năng lực sản xuất và hỗ trợ lâu dài chính là giá trị khác biệt mà doanh nghiệp Ý có thể mang đến thị trường Việt Nam.

Không gian Italia Pavilion tại VIDEC 2026 thu hút khách tham quan, tạo điểm gặp gỡ và kết nối giữa các doanh nghiệp nha khoa Ý với thị trường Việt Nam.

PV: UNIDI đóng vai trò như thế nào trong sự phát triển của ngành công nghiệp nha khoa Ý?

Ông Gianfranco Berrutti: UNIDI - Hiệp hội các Ngành Công nghiệp Nha khoa Ý - được thành lập năm 1969. Sứ mệnh của UNIDI là thúc đẩy đổi mới, chất lượng và giá trị của thương hiệu “Made in Italy” trên thị trường quốc tế; đồng thời bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp thành viên và hỗ trợ ngành công nghiệp nha khoa Ý mở rộng hoạt động ra toàn cầu.

Trong quá trình phát triển, UNIDI đóng vai trò kết nối và thúc đẩy ngành công nghiệp nha khoa Ý, đặc biệt quảng bá, đưa các sản phẩm, công nghệ và thế mạnh của các doanh nghiệp Ý đến gần hơn với thị trường quốc tế.

Thông qua các chương trình xúc tiến thương mại quốc tế, UNIDI tạo cầu nối giữa nhà sản xuất Ý với đối tác, thị trường quốc tế. Chúng tôi cũng thúc đẩy các tiêu chuẩn cao về chất lượng, an toàn, đổi mới công nghệ và thiết kế - những yếu tố đã trở thành đặc trưng của ngành nha khoa Ý.

PV: Vì sao bác sĩ nha khoa, chủ phòng khám, nhà phân phối và doanh nghiệp Việt Nam nên dành thời gian tham quan Italia Pavilion tại VIDEC 2026?

Ông Gianfranco Berrutti: Italia Pavilion là nơi khách tham quan tiếp cận những thế mạnh của ngành nha khoa Ý. Các bác sĩ có thể tìm hiểu công nghệ, giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả điều trị; chủ phòng khám tiếp cận các giải pháp số hóa để tối ưu vận hành; trong khi nhà nhập khẩu, phân phối có cơ hội kết nối trực tiếp với các nhà sản xuất Ý.

Không chỉ là không gian giới thiệu sản phẩm, Italia Pavilion còn tạo cơ hội để các doanh nghiệp, chuyên gia và đối tác Việt Nam gặp gỡ trực tiếp các nhà sản xuất Ý, tìm hiểu năng lực và mở ra những kết nối hợp tác lâu dài.

PV: Những công nghệ, giải pháp nổi bật nào sẽ được doanh nghiệp Ý giới thiệu tại VIDEC 2026?

Ông Gianfranco Berrutti: Các doanh nghiệp Ý mang đến nhiều giải pháp của nha khoa hiện đại. Khách tham quan có thể tìm hiểu các hệ thống chẩn đoán hình ảnh như CBCT, máy quét trong miệng (intraoral scanner), cùng nhiều dụng cụ chính xác và vật liệu phục vụ quy trình nha khoa hiện đại.

Điểm nổi bật của Italian Pavilion là tập hợp nhiều lĩnh vực công nghệ nha khoa khác nhau tại cùng một không gian, giúp khách tham quan có thể hình dung cách các giải pháp này kết nối và vận hành trong một quy trình kỹ thuật số tích hợp.

Song song với thiết bị, các doanh nghiệp tham gia còn mang đến chuyên môn kỹ thuật, đào tạo và dịch vụ hỗ trợ hậu mãi toàn diện. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là giới thiệu sản phẩm, mà còn cho thấy công nghệ Ý có thể giúp các chuyên gia nha khoa nâng cao hiệu quả, độ chính xác và chất lượng chăm sóc người bệnh, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của ngành nha khoa Việt Nam.

PV: AI, chuyển đổi số và công nghệ tiên tiến đang làm thay đổi mạnh mẽ nha khoa toàn cầu. Ý đang đứng ở đâu trong xu hướng này?

Ông Gianfranco Berrutti: Ngành công nghiệp nha khoa Ý không chỉ theo kịp mà đang chủ động tham gia vào làn sóng đổi mới công nghệ. Nhiều doanh nghiệp đã tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và sản xuất thông minh vào các khâu của quy trình nha khoa.

Các giải pháp hiện nay có thể bao phủ toàn bộ chuỗi kỹ thuật số, từ chẩn đoán hình ảnh, thiết kế CAD/CAM đến in 3D và công nghệ phay có sự hỗ trợ của robot. Thế mạnh của doanh nghiệp Ý là khả năng kết hợp giữa đổi mới công nghệ, sản xuất chính xác và chuyên môn chuyên sâu.

Tuy nhiên, chúng tôi xác định việc đưa công nghệ mới vào thị trường không chỉ dừng lại ở cung cấp thiết bị. Các doanh nghiệp Ý còn chú trọng đào tạo, chuyển giao kiến thức và hỗ trợ kỹ thuật, giúp bác sĩ, kỹ thuật viên có thể ứng dụng công nghệ hiệu quả vào hoạt động hằng ngày của phòng khám.

Song song với đổi mới, các doanh nghiệp Ý cũng hướng đến tính bền vững và khả năng tiếp cận trong chăm sóc nha khoa. Những công nghệ được giới thiệu tại Italia Pavilion là minh chứng cụ thể cho định hướng này, với sự kết hợp giữa độ chính xác, số hóa và năng lực sản xuất tiên tiến, qua đó giúp các phòng khám nâng cao hiệu quả vận hành, chất lượng điều trị và tăng cường chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm.

PV: Ông nhìn thấy những cơ hội nào dành cho doanh nghiệp Ý tại thị trường Việt Nam?

Ông Gianfranco Berrutti: Tại Việt Nam, nhu cầu nha khoa thẩm mỹ đang ngày càng tăng, quá trình chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng, cùng với sự phát triển mạnh của hệ thống phòng khám nha khoa tư nhân.

Những chuyển biến này đang tạo ra nhu cầu lớn đối với công nghệ và thiết bị nha khoa tiên tiến. Trong đó, thị trường ngày càng quan tâm đến các hệ thống chẩn đoán hình ảnh như CBCT, máy quét trong miệng (intraoral scanner), các giải pháp kỹ thuật số và thiết bị có độ chính xác cao. Đây là những lĩnh vực mà doanh nghiệp Ý có thế mạnh về công nghệ, sản xuất chính xác và số hóa, phù hợp với nhu cầu đang thay đổi của ngành nha khoa Việt Nam.

Tuy nhiên, chúng tôi không nhìn Việt Nam đơn thuần là một thị trường xuất khẩu hay nơi tiêu thụ thiết bị. Điều chúng tôi hướng đến là đồng hành với quá trình chuyển đổi của ngành nha khoa Việt Nam thông qua công nghệ, chuyên môn kỹ thuật, đào tạo và hỗ trợ lâu dài.

Chúng tôi mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác cùng phát triển, trong đó doanh nghiệp và chuyên gia hai nước có thể chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và công nghệ. Qua đó, các doanh nghiệp Ý không chỉ mở rộng hoạt động tại Việt Nam mà còn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả điều trị và chăm sóc nha khoa.