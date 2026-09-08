Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng công tố viên Ukraine bất ngờ từ chức vì mâu thuẫn nội bộ

Minh Hạnh

TPO - Tổng công tố viên Ukraine Ruslan Kravchenko bất ngờ thông báo đã đệ đơn từ chức vì lý do chính trị. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự chia rẽ trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của giới cầm quyền Ukraine.

jjs3ninb6bjhtksdm2da7tbcti.jpg
Tổng công tố viên Ukraine Ruslan Kravchenko. (Ảnh: Reuters)

"Đây là một quyết định mang tính chính trị và tôi đã đưa ra quyết định này một cách có chủ đích. Tôi không muốn chức vụ Tổng công tố viên bị lợi dụng làm công cụ cho các cuộc đối đầu chính trị”, ông Ruslan Kravchenko tuyên bố trên Telegram vào tối 7/9 mà không công bố chi tiết.

Ông đã gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng Quốc hội Ukraine, và đề nghị chấp thuận đơn từ chức của mình.

Tuần trước, các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine thông báo đã phát hiện một tổ chức tội phạm vận hành các trung tâm cuộc gọi lừa đảo. Tổ chức này được cho là do một quan chức thuộc Văn phòng Tổng công tố thành lập.

Ông Kravchenko đã phủ nhận việc có liên quan đến tổ chức này. "Quan điểm của tôi về các cáo buộc này vẫn không thay đổi”, ông viết trong bài đăng trên Telegram.

Động thái từ chức của ông Kravchenko diễn ra trong bối cảnh có nhiều thay đổi nhân sự cấp cao tại Ukraine.

Hồi tháng 7, Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm ông Sergii Koretskyi - người đứng đầu công ty năng lượng nhà nước Naftogaz - làm Thủ tướng mới của Ukraine, thay thế bà Yulia Svyrydenko sau khi bà từ chức.

Thời gian đương nhiệm của bà Svyrydenko trùng với giai đoạn xảy ra vụ bê bối tham nhũng liên quan đến nhiều quan chức cấp cao. Mặc dù bản thân bà không dính líu trực tiếp, nhưng những người chỉ trích cho rằng bà đã không hành động đủ quyết liệt để làm trong sạch bộ máy.

Cũng trong tháng 7, Tổng thống Zelensky đã thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, chỉ sáu tháng sau khi ông được bổ nhiệm. Ông Fedorov là người ủng hộ mạnh mẽ công cuộc cải cách quân đội nhưng lại nảy sinh bất đồng với các tướng lĩnh cấp cao về vấn đề chiến lược và mua sắm trang thiết bị.

Minh Hạnh
Reuters
#Ukraine #Tổng công tố viên Ukraine Ruslan Kravchenko #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Quốc hội Ukraine #từ chức #mâu thuẫn nội bộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe