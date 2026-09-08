'Mắt xích' sống còn của Hạm đội 7 Mỹ gây chú ý sau vụ tàu khu trục mất điện

TPO - Sau khi bị mắc kẹt trên Biển Đông do sự cố mất điện vào tháng 7, tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Benfold của Hạm đội 7 đã được kéo về Vịnh Subic, Philippines để sửa chữa khẩn cấp. Cơ sở này nằm trong số nhiều trung tâm bảo dưỡng và sửa chữa mà Hải quân Mỹ duy trì và phát triển trong khu vực.

Nhờ sự linh hoạt về pháp lý cùng các quan hệ đối tác khu vực, Hạm đội 7 - lực lượng tiền phương lớn nhất của Hải quân Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương - dễ dàng tiến hành quy trình bảo dưỡng phức tạp ngay gần các khu vực tiềm ẩn nguy cơ xung đột.

Chiến hạm USS Kitty Hawk tại căn cứ Yokosuka, Nhật Bản. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Đây là bước đi mang tính chiến lược nhằm thúc đẩy các đồng minh thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu lớn cho tàu quân sự Mỹ, trong bối cảnh năng lực đóng tàu trong nước sa sút.

Tàu đổ bộ tấn công Tripoli của Hải quân Mỹ tại vùng biển Philippines, tháng 2/2026. (Ảnh: Kyodo)

Dù luật pháp Mỹ quy định các tàu chiến lớn bắt buộc phải được đóng trong nước, việc thuê dịch vụ bảo dưỡng tại các xưởng tàu nước ngoài mang lại sự linh hoạt cao hơn, đặc biệt đối với các lực lượng triển khai ở tuyến đầu.

Các tàu quân sự tại cảng ngoài lãnh thổ Mỹ được phép sử dụng dịch vụ bảo dưỡng nước ngoài; trong khi các tàu có cảng nhà tại Mỹ khi đi làm nhiệm vụ cũng có thể được lực lượng kỹ thuật nước ngoài bảo dưỡng theo những điều kiện nhất định.

Năng lực của các đồng minh của Mỹ tại Tây Thái Bình Dương, bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc, có vai trò then chốt, do khoảng cách địa lý xa xôi cũng như cuộc cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt giữa Washington và Bắc Kinh.

Các xưởng đóng tàu trong khu vực

Hải quân Mỹ hiện vận hành Cơ sở Sửa chữa Tàu Hải quân Mỹ và Trung tâm Bảo dưỡng Khu vực Nhật Bản (SRF-JRMC). Cơ quan này đặt trụ sở chính tại Căn cứ Hải quân Yokosuka, tỉnh Kanagawa, cùng các chi nhánh tại Sasebo, tỉnh Nagasaki và căn cứ Hải quân Changi, Singapore. Đơn vị sử dụng lao động địa phương và giao lại một số hạng mục cho các nhà thầu trong nước.

Hải quân Mỹ đang mở rộng mạng lưới doanh nghiệp tư nhân thông qua Thỏa thuận sửa chữa tàu thống nhất (MSRA). Chứng nhận này cho phép các xưởng đóng tàu đủ điều kiện tham gia đấu thầu và thực hiện công tác bảo dưỡng và đại tu cho các tàu quân sự và tàu hỗ trợ.

Nhật Bản

Xưởng đóng tàu và cơ khí Yokohama thuộc Mitsubishi Heavy Industries là cơ sở sửa chữa tàu lớn nhất Nhật Bản, giàu kinh nghiệm phục vụ tàu dân sự lẫn quân sự. Xưởng này sở hữu 2 bến tàu khô, 7 cầu cảng, 7 cần cẩu chân đế và có thể tiếp nhận các tàu siêu trọng tải lên đến 270.000 tấn.

MHI từng sửa chữa tàu khu trục tên lửa USS Milius vào năm 2019 trong đợt thử nghiệm đầu tiên Hải quân Mỹ giao việc cho doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản, đồng thời dành hợp đồng đại tu định kỳ cho tàu hậu cần USS Miguel Keith.

Hàn Quốc

Khác với Nhật Bản, Hải quân Mỹ không có cơ sở sửa chữa tại Hàn Quốc mà hợp tác với các tập đoàn đóng tàu lớn, chủ yếu dành cho các tàu hậu cần. Việc cấp chứng nhận MSRA cho các nhà thầu Hàn Quốc gia tăng mạnh mẽ trong những năm gần đây, cho thấy sự chuyển dịch chiến lược của Mỹ.

Tháng 7/2024, Hanwha Ocean và HD Hyundai Heavy Industries trở thành những xưởng tàu Hàn Quốc đầu tiên nhận chứng nhận MSRA.

Xưởng tàu Hanwha Ocean tại Geoje, Hàn Quốc. (Ảnh: Korea Times)

Singapore

Tọa lạc tại vị trí chiến lược ở cửa ngõ Eo biển Malacca - điểm giao cắt giữa Tây Thái Bình Dương và Trung Đông, Singapore từ lâu đã đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động hải quân của Mỹ. Bên cạnh chi nhánh SRF-JRMC, Hải quân Mỹ hợp tác chủ yếu với hai đối tác địa phương sở hữu MSRA.

Nhà thầu quốc phòng nhà nước ST Engineering Marine vận hành các xưởng Benoi và Gul, liên tục nhận các hợp đồng bảo dưỡng và đại tu từ Hạm đội Thái Bình Dương, Bộ Lệnh hải vận quân sự và Bộ Lệnh hệ thống cung ứng hải quân. Trong khi đó, Seatrium Limited sở hữu xưởng Tuas với bến sửa chữa dài 400m, sâu 14m, là một trong những âu tàu sâu nhất châu Á dành cho các siêu tàu.

Ấn Độ

Hải quân Mỹ cũng mở rộng hợp tác với Ấn Độ trong khuôn khổ Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Mỹ đã cấp chứng nhận MSRA cho Mazagon Dock, Mumbai và Larsen & Toubro, tại Chennai vào năm 2023, tiếp đó là Cochin Shipyard vào năm 2024.

Theo đó, các nhà thầu Ấn Độ chủ yếu đảm nhận hỗ trợ các tàu thuộc Bộ Tư lệnh vận tải Mỹ.

Philippines

Mặc dù ngành đóng tàu nội địa không phát triển mạnh, vị trí chiến lược của Philippines ở khu vực là lý do Mỹ ký hợp đồng với các công ty tư nhân để vận hành cơ sở bảo dưỡng tại đây.

Xưởng đóng tàu Agila Subic tại Vịnh Subic trước đây do Hanjin Heavy Industries Philippines vận hành, hiện thuộc sở hữu của quỹ đầu tư Cerberus Capital Management (New York).

Nhà thầu quốc phòng V2X (Mỹ) trực tiếp cung cấp dịch vụ kỹ thuật tại cơ sở sở hữu cầu cảng dài 500m này, góp phần củng cố mạng lưới các căn cứ hải ngoại hỗ trợ Hạm đội 7 duy trì hiện diện liên tục.