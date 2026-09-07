Chiến binh Biên phòng Việt Nam so tài võ chiến đấu

TPO - Những chiến binh Biên phòng đến từ 23 đơn vị bước vào cuộc so tài võ thuật, kỹ thuật đánh võ và chiến thuật đánh võ tại Hội thao Võ thuật Bộ đội Biên phòng khu vực I năm 2026.

Ngày 7/9, tại Học viện Biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức khai mạc Hội thao Võ thuật Bộ đội Biên phòng (BĐBP) khu vực I năm 2026. Hội thao có sự tham gia của 230 cán bộ chỉ huy, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 23 đơn vị BĐBP.

Video: Cán bộ, học viên, chiến sĩ trong lực lượng Biên phòng biểu diễn các bài võ, đánh côn, gậy và biểu diễn nội dung đánh bắt tội phạm tại lễ khai mạc hội thao.

Diễn ra từ ngày 7 đến 11/9, hội thao nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện chiến đấu nói chung, huấn luyện võ thuật nói riêng tại các cơ quan, đơn vị; kiểm tra trình độ, kỹ năng sử dụng võ thuật của cán bộ, chiến sĩ, làm cơ sở tiếp tục tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Các vận động viên tham gia hội thao tranh tài ở các nội dung: đồng diễn 3 bài võ thể dục BĐBP; phân thế võ thể dục bài 2; kỹ thuật đánh võ; chiến thuật đánh võ và thực hành huấn luyện võ thuật.

Tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP (Trưởng Ban tổ chức Hội thao), nhấn mạnh huấn luyện, luyện tập thể dục, thể thao và võ thuật là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, nhằm rèn luyện bản lĩnh, thể lực, trình độ kỹ thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Việt Nam.

Quang cảnh khai mạc Hội thao Võ thuật Bộ đội Biên phòng khu vực I năm 2026. Ảnh: Ngọc Lâm

Do đó, hội thao là dịp đánh giá thực chất kết quả huấn luyện tại các đơn vị, từ đó tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh nội dung, phương pháp huấn luyện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến yêu cầu các vận động viên nắm chắc điều lệ, quy tắc thi đấu võ thuật, thi đấu hết mình với tinh thần cao thượng, trung thực, hoàn thành nội dung hội thao với quyết tâm cao nhất; đội ngũ Ban giám khảo điều hành các nội dung thi đấu khoa học, bảo đảm kết quả hội thao phản ánh đúng chất lượng huấn luyện và thành tích của từng vận động viên, đơn vị.

Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP yêu cầu Học viện Biên phòng (đơn vị đăng cai) tiếp tục nghiên cứu, bổ sung nội dung đào tạo võ thuật phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng huấn luyện cho học viên từ thực tiễn hội thao.

﻿ ﻿﻿ ﻿ ﻿ Các giảng viên, học viên Học viện Biên phòng biểu diễn khí công.

Những màn khí công thượng thừa là minh chứng cho sự khổ luyện bền bỉ của các chiến binh Biên phòng.

Biểu diễn nội dung đánh bắt tội phạm có sử dụng chó nghiệp vụ.