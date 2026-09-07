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Người lính

Trung Quốc dạy cách đưa AI vào kịch bản tác chiến

Phạm Hiền

TPO - Các nhà nghiên cứu tại Trung Quốc vừa đề xuất cải tổ toàn diện giáo trình "Lý thuyết và Thực hành trí tuệ nhân tạo" cho học viên cao học quân sự. Trọng tâm của đề án là đưa các kịch bản tác chiến thực tế vào giảng dạy, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho đội ngũ sĩ quan tương lai trong kỷ nguyên chiến tranh thông minh.

Đề xuất do nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Công nghệ Quốc phòng quốc gia Trung Quốc (NUDT) nêu trong bài viết trên tạp chí Chuyển đổi Công nghiệp Quốc phòng Trung Quốc, số tháng 7/2026.

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Khối tác chiến không người lái của quân đội Trung Quốc trình diễn máy bay không người lái trong lễ diễu binh ngày 3/9/2025. (Ảnh: Reuters)

Theo nhóm tác giả, các bài học hiện tại còn thiếu tính thực chiến và chưa đáp ứng sát thực tế yêu cầu đào tạo. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang ráo riết xây dựng lực lượng quân nhân có trình độ kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các chiến dịch quân sự tương lai.

NUDT bắt đầu đưa môn "Lý thuyết và Thực hành trí tuệ nhân tạo" vào chương trình đào tạo cho học viên cao học các ngành khối kỹ thuật (ngoài chuyên ngành AI) từ kỳ năm 2022, nhằm giúp học viên kết hợp công nghệ mới với lĩnh vực nghiên cứu riêng.

Ở lần cải tổ này, nhóm nghiên cứu đề xuất xây dựng toàn bộ giáo trình xung quanh kịch bản tác chiến không người, lấy các bước vận hành quân sự làm mối liên kết mọi khái niệm AI.

Các chủ đề học tập sẽ gắn chặt với quy trình ra quyết định và tiêu diệt mục tiêu: Từ quan sát, đánh giá tình huống, ra quyết định, hành động; cho đến phát hiện, định vị, theo dõi, công kích và đánh giá thiệt hại. Các học phần bao gồm học máy tăng cường (reinforcement learning), đưa vào mô phỏng qua các bài tập ra quyết định tác chiến và diễn tập bắn sa bàn.

Hoặc môn lý thuyết suy luận bất định áp dụng cho việc chẩn đoán sự cố ở phương tiện không người lái hoặc cảnh báo xâm nhập biên giới.

Bài tập thực hành có thể yêu cầu học viên huấn luyện một đội flycam mô phỏng phối hợp vây bắt mục tiêu giá trị cao. Quá trình này giúp sĩ quan tương lai hiểu rõ cách các hệ thống AI tự định vị, truyền thông tin và ra quyết định tập thể.

Ngoài ra, nhà trường đã phát triển một nền tảng mô phỏng trực tuyến cho phép học viên tự thiết kế bản đồ, cấu hình lực lượng, giao nhiệm vụ và cho các phần mềm AI thi đấu đối kháng trực tiếp với nhau.

NUDT là trung tâm đào tạo khoa học - công nghệ quân sự hàng đầu Trung Quốc, do Quân ủy Trung ương trực tiếp quản lý.

Dù đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi: AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ ra quyết định, còn quyền chỉ huy và bấm nút cuối cùng tuyệt đối thuộc về con người.

Chương trình mới cũng tích hợp các buổi thảo luận về "giới hạn đạo đức và pháp lý của vũ khí tự hành", đồng thời chỉ rõ những điểm yếu chí mạng của AI như lệch dữ liệu, nhạy cảm với môi trường và nguy cơ bị tấn công mạng.

Phạm Hiền
Theo Reuters
#Quân đội Trung Quốc #trí tuệ nhân tạo quốc phòng #Trường đại học Trung Quốc

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