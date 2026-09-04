Gia Lai hoàn thành lấy mẫu tại 11.976 phần mộ liệt sĩ

TPO - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa biết tên tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để phục vụ giám định ADN.

Sáng 4/9, Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết, các lực lượng chức năng đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu tại 11.976 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính ở 113 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Riêng nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được tiếp tục triển khai.

Sau khi hoàn thành việc khai quật lấy mẫu, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tiến hành bàn giao mẫu Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện các bước tiếp theo.

Gia Lai hoàn thành lấy mẫu 11.976 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đánh giá, trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã vào cuộc rất quyết liệt, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, không kể nắng, mưa, ngày nghỉ hay lễ.

Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc, tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều hiện vật, kỷ vật, đây được xem là những manh mối quan trọng để tra cứu hồ sơ, tìm kiếm thân nhân các gia đình liệt sĩ.