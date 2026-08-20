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Chiếc bút khắc tên ‘Long Bắc’ trong mộ liệt sĩ

Trương Định - Huy Bắc

TPO - Quá trình khai quật mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hoài Hảo, tỉnh Gia Lai, lực lượng chức năng tìm thấy chiếc bút máy màu đỏ khắc tên “Long Bắc” cùng hình đôi bồ câu ngậm chùm hoa cau.

Chiều 20/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hoài Hảo (phường Hoài Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai), trong quá trình khai quật mộ hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin để lấy mẫu phục vụ công tác giám định ADN, Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 của tỉnh đã phát hiện một chiếc bút máy màu đỏ, trên thân khắc tên “Long Bắc”.

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Chiếc bút máy màu đỏ khắc tên “Long Bắc” cùng hình đôi bồ câu ngậm chùm hoa cau được tìm thấy trong mộ liệt sĩ. Ảnh: Huy Bắc.

Chiếc bút được tìm thấy tại mộ số 12, hàng số 8, khu mộ A. Đây là loại bút máy bơm mực, trên thân bút còn khắc hình đôi bồ câu cùng ngậm một chùm hoa cau.

Hiện vật được phát hiện trong phần mộ là manh mối quan trọng, hỗ trợ quá trình đối chiếu thông tin, xác minh danh tính và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ

Từ ngày 19/8, Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 tỉnh Gia Lai, thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hoài Hảo, sẽ khai quật 288 mộ hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin.
Tính chiều 20/8, các lực lượng tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm đã thu thập được 50 mẫu phẩm đủ điều kiện phục vụ công tác giám định ADN, xác minh danh tính liệt sĩ.

Trương Định - Huy Bắc
#liệt sĩ #Gia Lai #khai quật #bút khắc tên #Long Bắc #nghĩa trang Hoài Hảo #chiến dịch 500 ngày đêm

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