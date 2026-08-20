Khánh Hòa tổ chức truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ

TPO - Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Khánh Hòa đã trang trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ được cất bốc, quy tập tại các xã, phường Đông Hải, Phan Rang và Phước Hữu về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ninh Thuận.

Sáng 20/8, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Khánh Hòa trang trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ được cất bốc, quy tập tại các xã, phường Đông Hải, Phan Rang và Phước Hữu về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận, ở xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ Khánh Hòa di chuyển hài cốt các liệt sĩ từ lễ đài đến an táng tại ô mộ.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và thân nhân các liệt sĩ tỉnh Khánh Hòa. Trong không khí trang nghiêm, thành kính và xúc động, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên đọc điếu văn truy điệu các liệt sĩ.

Đọc điếu văn truy điệu tại buổi lễ, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Khánh Hòa, cho biết: “Sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, viết nên những trang sử hào hùng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Khánh Hòa. Hôm nay, đón các liệt sĩ trở về, an nghỉ trong lòng đất mẹ là một nhiệm vụ chính trị, là 'mệnh lệnh từ trái tim', thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc”.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ và Công an tỉnh Khánh Hòa di chuyển hài cốt các liệt sĩ từ lễ đài đến an táng tại ô mộ.

Ông Nguyễn Long Biên nhấn mạnh, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là một cuộc trở về đặc biệt. Đó là kết quả của những tháng ngày bền bỉ tìm kiếm, là sự kết nối thiêng liêng giữa quá khứ và hiện tại; là minh chứng cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, cho tình đồng chí, đồng đội và truyền thống nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam. Việc quy tập 8 hài cốt liệt sĩ cũng góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo quốc gia 515 phát động.

Lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa thắp hương, viếng mộ các anh hùng liệt sĩ.

Sau nghi thức truy điệu, các liệt sĩ đã được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận trong sự tiễn đưa trang trọng, thành kính của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, thân nhân và nhân dân địa phương.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và thân nhân các liệt sĩ tỉnh Khánh Hòa đến viếng các anh hùng liệt sĩ.