Khánh Hòa tổ chức truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ

Sáng 20/8, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Khánh Hòa trang trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ được cất bốc, quy tập tại các xã, phường Đông Hải, Phan Rang và Phước Hữu về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận, ở xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa.
Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và thân nhân các liệt sĩ tỉnh Khánh Hòa. Trong không khí trang nghiêm, thành kính và xúc động, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Đọc điếu văn truy điệu tại buổi lễ, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Khánh Hòa, cho biết: “Sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, viết nên những trang sử hào hùng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Khánh Hòa. Hôm nay, đón các liệt sĩ trở về, an nghỉ trong lòng đất mẹ là một nhiệm vụ chính trị, là 'mệnh lệnh từ trái tim', thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc”.
Ông Nguyễn Long Biên nhấn mạnh, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là một cuộc trở về đặc biệt. Đó là kết quả của những tháng ngày bền bỉ tìm kiếm, là sự kết nối thiêng liêng giữa quá khứ và hiện tại; là minh chứng cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, cho tình đồng chí, đồng đội và truyền thống nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam. Việc quy tập 8 hài cốt liệt sĩ cũng góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo quốc gia 515 phát động.
Sau nghi thức truy điệu, các liệt sĩ đã được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận trong sự tiễn đưa trang trọng, thành kính của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, thân nhân và nhân dân địa phương.
Danh sách 8 hài cốt liệt sĩ an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ninh Thuận:
1. Liệt sĩ Phan Hữu Lợi (sinh năm 1902; quê quán xã Phước Thái, huyện An Sơn, tỉnh Thuận Hải (nay thuộc thôn Thái Giao, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa); hy sinh ngày 8/4/1946; nơi an táng ban đầu thôn Như Bình, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa).
2. Liệt sĩ Bùi Nữa (sinh năm 1922; quê quán Mỹ Phước, Mỹ Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận (nay là tổ dân phố 2, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa); hy sinh ngày 15/7/1947; nơi an táng ban đầu Mỹ Phước, Mỹ Hải, Phan Rang Tháp Chàm).
3. Liệt sĩ Phạm Thị Khì (sinh năm 1910; quê quán xã Phước Thái, huyện An Sơn, tỉnh Thuận Hải (nay thuộc thôn Thái Giao, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa); hy sinh ngày 8/4/1946; nơi an táng ban đầu thôn Như Bình, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa).
4. Liệt sĩ Bùi Mẽo (sinh năm 1926; quê quán Mỹ Phước, Mỹ Hải, Phan Rang–Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (nay là Tổ dân phố 2, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa); hy sinh ngày 15/7/1947; nơi an táng ban đầu Mỹ Phước, Mỹ Hải, Phan Rang–Tháp Chàm (hiện phần mộ tại tổ dân phố 2, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa).
5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo (sinh năm 1924; quê quán phường Đạo Long, thị trấn Phan Rang, huyện Ninh Hải, tỉnh Thuận Hải; hy sinh ngày 19/4/1948; nơi an táng ban đầu Gò Mô, nay thuộc Tổ dân phố 31, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa).
6. Liệt sĩ Trần Hữu Khôi (sinh năm 1929; quê quán: làng An Long, thị xã Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận; hy sinh ngày 23/3/1946; nơi an táng ban đầu Thôn An Long (nay thuộc Tổ dân phố 31, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa).
7. Liệt sĩ Trần Hữu Mão (sinh năm 1931; quê quán làng An Long, thị xã Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận; hy sinh ngày 23/4/1946; nơi an táng ban đầu Thôn An Long (nay thuộc Tổ dân phố 31, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa).
8. Liệt sĩ Đỗ Chạy (sinh năm 1917; quê quán Đài Sơn, Thành Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận; hy sinh ngày 9/9/1949; nơi an táng ban đầu Xóm Bánh (nay là Tổ dân phố 10, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa).