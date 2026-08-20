Tổng thống Mỹ cảnh báo hậu quả nặng nề với bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo về các hậu quả kinh tế đối với bất kỳ quốc gia nào cung cấp "bất kỳ hình thức hỗ trợ sống còn nào cho Iran", trong bối cảnh Mỹ tìm cách giải quyết cuộc chiến mà nước này đã khởi xướng cùng với Israel cách đây gần sáu tháng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội tối 19/8, ông Trump cam kết sẽ tiến hành "chiến tranh kinh tế và cô lập ở quy mô chưa từng có" nhằm vào Iran, mặc dù không hé lộ thông tin chi tiết.

Iran đã phải gồng mình chống chọi với các lệnh trừng phạt kinh tế khắc nghiệt và liên tục trong gần 50 năm qua, kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

"Bất kỳ quốc gia nào cho phép các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay hoặc cơ quan chính phủ của mình cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ sống còn nào cho Iran đều sẽ phải gánh chịu những hậu quả kinh tế to lớn”, Tổng thống Trump viết.

Những lời đe dọa và tuyên bố của ông Trump trên mạng xã hội không phải lúc nào cũng được triển khai chi tiết hay thực hiện thành công đúng như nội dung đã nêu. Ông cũng không nêu rõ các bước cụ thể mà Mỹ sẽ áp dụng đối với những quốc gia được cho là đang hỗ trợ Iran, trong đó dường như bao gồm cả các đồng minh từng hỗ trợ làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Hàng nghìn người đã thiệt mạng kể từ sau khi xung đột Mỹ - Israel và Iran nổ ra, kéo theo sự tham gia của các quốc gia vùng Vịnh. Cùng lúc đó, thị trường toàn cầu cũng chao đảo khi Iran kiểm soát hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Mỹ và Iran đã hai lần công bố các thỏa thuận ngừng bắn - vào tháng 4 và tháng 6 - nhằm khôi phục hoạt động vận tải biển tự do qua eo biển Hormuz về mức trước chiến tranh và hướng tới chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, cả hai thỏa thuận này đều nhanh chóng đổ vỡ ngay cả khi Israel đã phần lớn rút khỏi các hoạt động giao tranh.

Hôm 18/8, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) - nơi đặt một căn cứ quân sự lớn của Mỹ - đã thông báo tạm dừng mọi hoạt động thương mại, trao đổi hàng hóa và giao dịch tài chính với Iran cho đến khi có thông báo mới. Thông báo này được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng UAE cho biết đã phát hiện hai tên lửa phóng từ Iran rơi xuống biển. Phía Iran đã bác bỏ thông tin này và cho rằng đó là cáo buộc vô căn cứ.

Ông Mohammad Mokhber - cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran - hôm 18/8 tuyên bố Iran vẫn cởi mở với việc đối thoại cùng Mỹ, nhưng không đánh đồng đàm phán với sự đầu hàng. Ông Mokhber khẳng định áp lực quân sự và các biện pháp trừng phạt sẽ không thể làm lung lay quyết tâm của Iran.

Ông Trump muốn thu giữ kho dự trữ uranium làm giàu ở mức độ cao của Iran và đang tìm kiếm một thỏa thuận mới, chặt chẽ hơn nhằm hạn chế các chương trình nghiên cứu và năng lượng hạt nhân của nước này, thay thế cho thỏa thuận mà ông đã đơn phương rút khỏi vào năm 2018. Iran - quốc gia đã ký Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân - từ nhiều thập kỷ qua vẫn luôn khẳng định các chương trình hạt nhân của mình chỉ nhằm mục đích hòa bình.