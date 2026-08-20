Mỹ tung video tàu sân bay tiến về Trung Đông

TPO - Quân đội Mỹ đã công bố hình ảnh tàu sân bay USS George Washington di chuyển qua eo biển Malacca - nằm giữa Malaysia và Indonesia - khi đang trên đường tới Trung Đông.

(Nguồn: CNN)

Đoạn video tua nhanh - được ghi lại vào ngày 13/8 - cho thấy cảnh trên boong tàu khi con tàu đi qua một trong những tuyến đường thủy nhộn nhịp nhất thế giới.

Một đoạn video khác do quân đội cung cấp cho thấy cảnh máy bay thực hiện các chuyến bay đêm trên tàu George Washington hôm 18/8 tại Ấn Độ Dương.

Tàu George Washington đang trên đường tới Trung Đông để thay thế tàu USS Abraham Lincoln - con tàu đang gặp nhiều vấn đề sau thời gian dài triển khai nhiệm vụ liên quan đến xung đột Iran, gây ra lo ngại cho các nghị sĩ và gia đình quân nhân.

Ba quan chức Mỹ chia sẻ với CNN, rằng một thủy thủ đã ngã xuống biển từ tàu Abraham Lincoln vào đầu tháng này, trong bối cảnh có thông tin về tình trạng sức khỏe tâm thần ngày càng sa sút của các thành viên thủy thủ đoàn.

Việc điều chuyển tàu này tới Trung Đông khiến Mỹ tạm thời không còn tàu sân bay nào hiện diện tại khu vực Thái Bình Dương.