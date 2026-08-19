Sập tường trong tiệc mừng con đỗ đại học ở Trung Quốc, 22 người thương vong

TPO - Một phần tường bất ngờ đổ sập trong bữa tiệc mừng con trúng tuyển đại học ở tỉnh Tứ Xuyên, khiến 5 người chết và 17 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được cho là nước mưa tích tụ trên mái bạt tạo áp lực lên bức tường.

Theo Tân Hoa Xã, tai nạn xảy ra khoảng 17h30 ngày 18/8, khi gia đình đang tổ chức tiệc ngoài sân để ăn mừng việc con em trúng tuyển đại học. Một chiếc bạt lớn được dựng lên để che mưa cho các vị khách.

Trong lúc buổi tiệc diễn ra, một phần bức tường dọc theo mép mái tầng một bất ngờ đổ xuống khu vực có người đang tập trung.

Giới chức địa phương nhận định lượng nước mưa lớn tích tụ trên mái bạt có thể đã làm tăng lực kéo lên hệ thống dây buộc bạt vào tòa nhà, khiến bức tường không chịu được áp lực và sập xuống.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân khác qua đời tại bệnh viện trong quá trình điều trị và 17 người bị thương đang được chăm sóc y tế.

Các cơ quan chức năng địa phương đã triển khai công tác cứu hộ, điều trị người bị thương và xử lý hậu quả.

Tại Trung Quốc, việc tổ chức tiệc mời người thân, bạn bè để ăn mừng con em trúng tuyển đại học sau kỳ thi tuyển sinh quốc gia, còn gọi là Cao khảo (hay Gaokao), là một phong tục phổ biến.