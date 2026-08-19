Những 'suất cơm công an' ấm lòng người bệnh

TPO - Những hộp cơm nóng hổi được trao tận tay bệnh nhân, người nhà tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An không chỉ giúp vơi bớt một phần chi phí mà còn gửi gắm sự sẻ chia, tiếp thêm nghị lực cho những người đang chống chọi với bệnh tật.

Bật khóc khi nhận cơm

Trưa thứ 6, khi cái nắng bên ngoài Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hắt xuống những khoảng sân, ở khu vực tập kết suất ăn, một không khí đặc biệt lại diễn ra. Từng thùng cơm nóng được chuyển xuống, mở nắp là mùi thức ăn còn thơm phức. Những suất cơm được xếp ngay ngắn, chờ trao đến tay người bệnh và người nhà.

Từ các phòng bệnh, người cầm phiếu cơm lần lượt tìm đến. Có người bước chậm vì tuổi cao, có người tranh thủ vài phút rời giường bệnh, cũng có người vẫn mặc nguyên bộ quần áo đã nhàu sau một đêm thức trắng để chăm người thân.

Hơn 100 suất cơm do cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An chuẩn bị nhanh chóng được trao đi. Mỗi suất ăn được đóng gói cẩn thận, đủ món, đủ chất. Đi cùng hộp cơm là những lời hỏi han mộc mạc.

Hơn 100 suất cơm nóng được cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An chuẩn bị để trao tặng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân vào trưa thứ 6 hàng tuần.

“Bác nhận cơm nhé!”, “Anh chị ăn uống đầy đủ để có sức chăm người nhà”... Những câu nói tưởng như rất đỗi bình thường ấy, trong không gian bệnh viện, lại trở nên ấm áp. Bởi phía sau mỗi người nhận cơm là một câu chuyện, một hoàn cảnh và một nỗi lo riêng.

Trong số những người đến nhận cơm, chị Nguyễn Thị Oanh (trú xã Đại Đồng, Nghệ An) lặng lẽ đứng bên khu vực phát suất ăn. Từ đêm hôm trước, chị đưa chồng vào viện cấp cứu sau một vụ tai nạn giao thông.

Suốt đêm gần như thức trắng, chị tất tả giữa phòng cấp cứu và hành lang bệnh viện, vừa lo thủ tục, vừa thấp thỏm chờ tin chồng. Đến trưa, chị vẫn chưa kịp ăn gì. Thấy mọi người lần lượt nhận những suất cơm nóng hổi, chị Oanh bước lại gần. Nhưng khi đến nơi, người phụ nữ chợt khựng lại. Chị không có phiếu cơm.

Đại úy Lê Diệu Thúy - Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An - nhận ra sự ngần ngại ấy liền đến hỏi thăm. Khi biết chị Oanh vừa đưa chồng đi cấp cứu từ đêm, chưa kịp ăn uống gì, Đại úy Thúy nhanh chóng lấy một suất cơm dự phòng trao tận tay chị. “Tôi không có phiếu cơm...”, chị Oanh nói nhỏ, như thể sợ mình nhận nhầm phần của người khác.

Chị Oanh xúc động bật khóc khi nhận được "suất cơm công an".

“Đây là suất dự phòng, chị cứ nhận đi”, Đại úy Thúy nhẹ nhàng động viên. Rồi nữ cán bộ công an hỏi tiếp: “Anh nhà đã ăn cơm được chưa, để em lấy thêm một suất?”. Câu hỏi ấy khiến người phụ nữ đang cố gắng giữ bình tĩnh suốt từ đêm qua không thể kìm được nước mắt.

Có lẽ sau nhiều giờ căng thẳng, khi nghe một người xa lạ ân cần hỏi đến bữa ăn của mình, chị mới cảm nhận rõ sự mệt mỏi đang dồn nén. Chị bật khóc. Chồng chị đã qua cơn nguy hiểm nhưng chưa thể ăn cơm. Chị xin nhường phần cơm của mình cho một hoàn cảnh khác. Khoảnh khắc ấy khiến những người chứng kiến lặng đi.

"Để họ biết mình không đơn độc"

Chương trình tặng cơm cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được Ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An triển khai tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An từ tháng 7/2025, theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh.

Hơn một năm qua, gần 12.000 suất cơm ấm nóng được trao tận tay bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và thân nhân đang điều trị, không chỉ góp phần sẻ chia gánh nặng mưu sinh mà còn là minh chứng sinh động cho phong trào thi đua "Ba nhất" bằng những việc làm cụ thể, gần dân, sát dân và vì Nhân dân phục vụ.

Những suất cơm được đóng gói cẩn thận, đầy đủ món ăn trước khi chuyển đến tay người bệnh.

Đều đặn mỗi thứ 6, những suất cơm nghĩa tình lại được các nữ cán bộ, hội viên phụ nữ công an mang đến bệnh viện. Danh sách người nhận được Ban Công tác xã hội của bệnh viện phối hợp rà soát, ưu tiên bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, điều trị dài ngày.

Mỗi đợt, hơn 100 suất cơm được chuẩn bị chu đáo. Ngoài số suất theo danh sách, Ban Phụ nữ Công an tỉnh luôn dành một phần cơm dự phòng để kịp thời hỗ trợ những trường hợp phát sinh. Đó có thể là một bệnh nhân vừa nhập viện, người nhà thức trắng đêm đưa người thân đi cấp cứu, chưa kịp đăng ký hoặc không có phiếu nhận cơm.

Đại úy Lê Diệu Thúy cho biết, những người làm chương trình hiểu rất rõ tâm trạng của người nhà bệnh nhân. Bước chân vào bệnh viện thường đồng nghĩa với những ngày tháng bất an. Một kết quả xét nghiệm, một cuộc gọi từ bác sĩ, một lần chuyển phòng cấp cứu đều có thể khiến cả gia đình đứng ngồi không yên. Trong những hoàn cảnh ấy, chuyện ăn uống nhiều khi bị gác lại.

Cán bộ Hội Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An trao cơm tận tay bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

“Những ai có người thân đi viện đều thấu hiểu những áp lực, lo lắng đè nặng trên vai họ. Chúng tôi mong muốn được chia sẻ, dẫu một chút thôi, để họ biết rằng mình không đơn độc trên hành trình níu giữ sự sống”, Đại úy Thúy chia sẻ.

Với những nữ cán bộ công an, mỗi lần trao cơm cũng là một lần được gặp gỡ, lắng nghe và đến gần nhân dân hơn. Không phải những điều lớn lao, đôi khi chỉ là một hộp cơm nóng, một lời hỏi han, một cái nhìn cảm thông. Nhưng trong những ngày người thân nằm viện, những điều tưởng nhỏ bé ấy có thể trở thành nguồn động viên rất lớn.

Ông Nguyễn Tất Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, cho biết bệnh viện nhiều năm qua phối hợp với các tổ chức, đơn vị triển khai các chương trình an sinh hướng tới người bệnh và người nhà. Trong đó, chương trình tặng cơm của Ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An được duy trì đều đặn, góp phần hỗ trợ thiết thực cho những người đang điều trị và chăm sóc người thân.

Chi hội Phụ nữ Công an xã Lam Thành trao gần 100 suất cơm đến các bệnh nhân và người nhà.



Theo ông Ngọc, giá trị của những suất cơm không chỉ nằm ở một bữa ăn miễn phí. “Những suất cơm từ thiện hay những phần quà được trao đi không chỉ hỗ trợ về vật chất, góp phần san sẻ gánh nặng kinh tế, mà còn là sự động viên tinh thần giúp bệnh nhân và người nhà yên tâm hơn trong quá trình điều trị, chiến đấu với bệnh tật”, ông Ngọc chia sẻ.

Trưa dần trôi. Những hộp cơm cuối cùng được trao đến tay người nhận. Khu vực phát cơm thưa người hơn, nhưng ở đâu đó trong bệnh viện, những bữa cơm nghĩa tình vẫn tiếp tục hiện diện.