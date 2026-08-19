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Pháp luật

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Thực hiện hành vi nguy hiểm để 'câu view', một TikToker bị công an mời làm việc

Nguyễn Dũng

TPO - Lợi dụng hình thức livestream để “PK” (thách đấu nhận quà ảo), TikToker “Li Minh Hô Quận 7” đã thực hiện hành vi nguy hiểm, phản cảm nhằm thu hút người xem, nhận quà tặng ảo và quy đổi thành tiền. Công an TPHCM đang lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.

Thời gian gần đây, tình trạng một số người sáng tạo nội dung bất chấp sức khỏe, an toàn của bản thân, thực hiện các hành vi phản cảm trên mạng xã hội nhằm thu hút lượt xem, tương tác và nhận tiền ủng hộ có chiều hướng đáng lo ngại.

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Công an làm việc với thanh niên câu view.

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM phối hợp Công an phường Tân Hưng mời làm việc D.H.P (SN 2003, ngụ phường Tân Hưng), chủ tài khoản TikTok “Li Minh Hô Quận 7”, để làm rõ hành vi đăng tải nội dung lệch chuẩn trên mạng xã hội.

Theo xác minh ban đầu, tối 10/8, P. livestream tại nhà riêng để tham gia một trận “PK” (thách đấu nhận quà ảo) với một tài khoản khác trên TikTok. Theo luật chơi, người nhận được ít quà tặng hơn sẽ phải thực hiện hình phạt do hai bên thống nhất.

Sau khi thua, P. chấp nhận thực hiện hình phạt nguy hiểm khi đặt nhiều mảnh vỡ sắc nhọn lên đùi, rồi dùng vật cứng tác động mạnh. Hành động này được phát trực tiếp trên TikTok, thu hút lượng lớn người xem và tương tác.

Đáng chú ý, trong quá trình livestream, P. nhận quà tặng ảo từ người xem và quy đổi thành tiền chuyển về tài khoản cá nhân. Tài khoản TikTok của Phúc có khoảng 48.000-63.000 người theo dõi.

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Những hình ảnh livestream gây phản cảm lan truyền trên mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan công an, P. thừa nhận thực hiện hành vi trên nhằm “câu view”, tăng tương tác để nhận tiền ủng hộ từ người xem.

Sau khi được cơ quan chức năng giải thích, P. nhận thức hành vi của mình là sai, cam kết không tái phạm và không đăng tải, chia sẻ những nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Công an TPHCM cảnh báo việc thực hiện các hành vi nguy hiểm, phản cảm để đổi lấy lượt xem, quà tặng hoặc tiền ủng hộ không chỉ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng mà còn có thể tác động tiêu cực đến người xem, nhất là trẻ em và thanh thiếu niên.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dùng mạng xã hội không cổ súy, chia sẻ hoặc tặng quà cho các nội dung tiêu cực, phản cảm; đồng thời đề nghị phụ huynh tăng cường hướng dẫn, giám sát việc sử dụng mạng xã hội của trẻ em.

Cơ quan công an đang lập hồ sơ, tiếp tục xác minh để xử lý vụ việc theo quy định.

Nguyễn Dũng
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