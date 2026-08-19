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Thế giới

UAE tố Iran tấn công tên lửa, lập tức cắt đứt quan hệ kinh tế

Minh Hạnh

TPO - Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) cáo buộc Iran phóng hai tên lửa đạn đạo về phía nước này hôm 18/8, sau khi hạn chót 60 ngày cho các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ - Iran kết thúc mà không đạt được đột phá nào. Sau sự việc, Abu Dhabi tuyên bố ngừng mọi hoạt động thương mại và giao dịch tài chính với Tehran.

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(Ảnh: Reuters)

Vụ tấn công mới nhất được báo cáo bởi Bộ Quốc phòng UAE cùng Cơ quan Quản lý Khủng hoảng và Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia (NCEMA).

Các cơ quan này không nêu rõ tên lửa Iran bị đánh chặn bằng cách nào. Quân đội UAE cho biết một quả đã rơi trong vùng lãnh hải của nước này, trong khi quả thứ hai rơi ở bên ngoài.

Sau đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng UAE cho biết các tên lửa dường như đã nhắm vào hoạt động "hàng hải". Bộ này không nêu rõ liệu các tàu được cho là mục tiêu tấn công đang di chuyển trong vùng biển nội địa UAE hay vùng biển quốc tế.

Ngay sau khi quân đội UAE đưa ra thông tin cập nhật về đánh giá đối với vụ tấn công, Bộ Ngoại giao nước này đã thông báo tạm dừng mọi hoạt động thương mại và giao dịch với Iran.

“Trước tình hình leo thang căng thẳng trong khu vực, gây tổn hại đến hòa bình và an ninh khu vực cũng như quốc tế, mọi hoạt động trao đổi thương mại và giao dịch tài chính với Iran đã bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới”, Bộ Ngoại giao UAE tuyên bố.

Chính quyền Iran chưa đưa ra bình luận công khai nào về các cáo buộc của UAE. Vào thời điểm căng thẳng leo thang đỉnh điểm trong cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran, Tehran đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào quốc gia vùng Vịnh này, cáo buộc họ cho phép lực lượng Mỹ sử dụng lãnh thổ của mình để thực hiện các cuộc tấn công.

Đài truyền hình nhà nước Iran Press TV cho rằng, cuộc tấn công mới nhất mang dấu hiệu của một "chiến dịch cờ giả" do Israel thực hiện.

Thời hạn 60 ngày được ấn định trong bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình đã kết thúc hôm 17/8 mà không có bước đột phá nào. Hai bên liên tục có các hành động đáp trả lẫn nhau trong suốt quá trình đàm phán, trong khi hoạt động vận tải biển qua eo biển chiến lược Hormuz vẫn bị gián đoạn trên diện rộng.

Trước đó, ngày 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận "không có cuộc đàm phán hay trao đổi nào đang diễn ra hoặc được lên kế hoạch" với Iran. "Lệnh phong tỏa hải quân vẫn có hiệu lực đầy đủ. Eo biển Hormuz vẫn mở cửa và hoạt động bình thường. Tất cả thủy lôi đã được gỡ bỏ hoặc kích nổ”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Iran khẳng định nước này vẫn kiểm soát giao thông hàng hải qua tuyến đường thủy trên, và nhiều lần phát tín hiệu về kế hoạch áp đặt phí qua lại vĩnh viễn để đảm bảo an toàn hàng hải.

Ông Mohsen Rezaei - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC) của Iran - đã tái khẳng định lập trường này hôm 18/8, cho rằng việc Washington không thể mở lại eo biển là dấu hiệu cho thấy "trật tự hậu Mỹ tại Vịnh Ba Tư".

"Khoảng cách giữa việc Mỹ không thể mở lại eo biển Hormuz với việc Mỹ tuyên bố sở hữu eo biển này còn lớn hơn cả khoảng cách 7.000 dặm giữa Washington và chính eo biển đó”, ông Rezaei viết trên nền tảng X.

Minh Hạnh
RT
#Iran #UAE #tấn công tên lửa #Mỹ #xung đột Mỹ Iran #Israel #eo biển Hormuz

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