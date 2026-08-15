Israel kinh ngạc trước tốc độ phục hồi sản xuất tên lửa của Iran

TPO - Các quan chức quốc phòng Israel được cho là đã vô cùng kinh ngạc trước tốc độ phục hồi của Iran sau cuộc xung đột đầu năm 2026, theo tờ Jerusalem Post.

(Ảnh: Reuters)

Sự kinh ngạc này bao trùm cả giới chức Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) lẫn cơ quan tình báo Mossad, mặc dù quân đội Israel đóng vai trò chủ chốt trong việc đánh giá các mục tiêu và mức độ thiệt hại gây ra cho lĩnh vực quốc phòng của Iran.

Nhiều báo cáo của truyền thông nước ngoài đã chỉ ra những lỗ hổng trong các phát biểu về thành công quân sự của Israel trong việc làm suy yếu tổ hợp công nghiệp quân sự của Iran.

Giờ đây, bốn tháng sau khi các bên đạt được lệnh ngừng bắn, tờ Jerusalem Post cho biết IDF đang chứng kiến ​​sự chuyển biến nhanh chóng đáng kinh ngạc mà họ không ngờ tới tại Iran, không chỉ ở một hay một số lĩnh vực cụ thể, mà ở nhiều lĩnh vực, bao gồm cả mối đe dọa tên lửa đạn đạo.

Theo Jerusalem Post, Lực lượng Phòng vệ Israel đã hai lần bị Iran làm cho bất ngờ về khả năng phục hồi nhanh chóng, là vào tháng 10/2024 và tháng 1/2025.

Sau khi tấn công 20 mục tiêu quân sự quan trọng ở Iran vào tháng 10/2024, IDF tuyên bố đã làm chậm quá trình sản xuất tên lửa của Iran một năm hoặc hơn.

Đầu năm 2025,​ Iran đã hoàn toàn phục hồi tốc độ sản xuất tên lửa đạn đạo, đến mức quân đội Israel đã đẩy nhanh kế hoạch tấn công dự kiến ​​vào mùa thu năm 2025 lên tháng 6/2025.

Sau khi tấn công khoảng 100 mục tiêu quân sự về tên lửa và công nghiệp ở Iran vào tháng 6/2025, IDF tuyên bố đã tìm ra công thức để thực sự làm chậm quá trình sản xuất tên lửa của Iran nhiều năm.

Có lý do để tin điều này, khi số mục tiêu bị tấn công nhiều gấp năm lần và Lực lượng Phòng vệ Israel đã thả một lượng bom lớn hơn theo cấp số nhân.

Tuy nhiên, một lần nữa, bằng cách nào đó, Iran đã tìm ra cách khôi phục sản xuất tên lửa với tốc độ cực cao, khiến IDF lại một lần nữa kinh ngạc.

Số lượng tên lửa ước tính khoảng 1.300 chiếc vào tháng 6/2025 đã tăng lên 2.500 chiếc vào tháng 2 năm nay.

Cuối cùng, IDF và Mỹ cùng nhau tuyên bố đã đạt được mục tiêu trong cuộc chiến kéo dài khoảng 40 ngày vào đầu năm 2026. Hơn 2.600 mục tiêu tên lửa và công nghiệp quân sự đã bị tấn công. Con số này tăng gấp 26 lần so với năm 2025 và hơn 100 lần so với năm 2024.

Các quan chức IDF nói với tờ Jerusalem Post, rằng mọi bộ phận lớn nhỏ của ngành công nghiệp quân sự Iran đều đã bị phá hủy hoàn toàn. Nói cách khác, bài học mà IDF rút ra từ mỗi trong ba vòng tấn công Iran, là cần phải tấn công nhiều mục tiêu cụ thể hơn.

Tuy nhiên, nếu Iran có thể quay lại sản xuất 100-300 tên lửa mỗi tháng, thì nước này có thể khôi phục kho tên lửa của mình về mức của tháng 6/2025 vào đầu đến giữa năm 2027, và có thể trở thành mối đe dọa đáng gờm vào năm 2028.

Ngay cả khi tốc độ không đạt được mức đó, sự tiến bộ ổn định hiện nay có nghĩa là trong vòng vài năm, mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo của Iran có thể quay trở lại.

Tất cả những điều này cũng có thể ảnh hưởng đến chiến lược rộng hơn của Israel về thời điểm và liệu một cuộc tấn công khác có cần thiết hay không, bất kể tình trạng đàm phán về eo biển Hormuz và vấn đề hạt nhân.