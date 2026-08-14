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Pháp luật

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Lời khai của nhóm thả diều gây ảnh hưởng 21 chuyến bay ở Tân Sơn Nhất

Duy Quang

TPO - Thân Văn Tấn và các đối tượng khác nhiều lần đến khu vực bãi đất trống cạnh Khu công nghiệp Tân Bình ăn nhậu và thả diều. Bản thân Tấn sở hữu 3 diều sáo và 1 flycam dùng để tìm diều thất lạc.

Ngày 14/8, Công an phường Bình Hưng Hòa (TPHCM) cho biết, đang làm việc với 3 người để làm rõ việc thả 3 con diều có gắn đèn chớp, khiến hoạt động cất, hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phải tạm dừng vào tối 13/8.

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Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Trước đó, vào lúc 20h tối ngày 13/8, trực ban Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhận thông báo, phát hiện vật thể nghi drone tại khu vực cầu Tham Lương (phường Tây Thạnh - hướng phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất đường cất cánh), Cảng vụ Hàng không miền Nam đã yêu cầu tạm dừng cất, hạ cánh để xác minh, đảm bảo an toàn bay.

Khi tiếp nhận thông tin, Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã nhanh chóng phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành truy tìm, xác định vật thể trên là 3 con diều có gắn đèn chớp được thả từ khu vực bãi đất trống cạnh Công ty Lazada trong Khu công nghiệp Tân Bình, phường Bình Hưng Hòa.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 3 đối tượng, gồm Thân Văn Tấn (42 tuổi, thường trú phường Tân Bình, TPHCM), Tôn Văn Chinh (47 tuổi, tạm trú tại ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, TPHCM) và Trần Võ Hồng Phát (26 tuổi, thường trú ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) cùng tang vật liên quan, đưa về Công an phường Bình Hưng Hòa để làm rõ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng này khai nhận, vào khoảng 15h chiều ngày 11/8, Tấn và 2 đối tượng khác có đến địa điểm trên để ăn nhậu và thả diều liên tục từ 15h đến 21h. Ngày 13/8, Tấn và 3 đối tượng (1 đối tượng chỉ biết tên là Nguyễn Dự) tiếp tục đến địa điểm này và Tấn thả 3 con diều. Các đối tượng này có tham gia nhóm Facebook có tên Nhóm anh em diều sáo TPHCM. Tấn khai nhận có sở hữu 3 diều sáo và 1 flycam dùng để tìm diều thất lạc.

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Một đối tượng khai nhận hành vi với lực lượng chức năng.

Hiện tại, Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM đánh giá thiệt hại, điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định.

Theo thống kê của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), trong thời gian có hoạt động của vật thể bay là 3 con diều đã ảnh hưởng đến 21 chuyến bay.

Duy Quang
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