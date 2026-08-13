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Phó giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM qua đời

Anh Nhàn

TPO - TTƯT.TS.BS. Nguyễn Phương Liên - Phó giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM, qua đời ở tuổi 53 sau một thời gian điều trị bệnh.

Ngày 13/8, Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM phát đi tin buồn về sự ra đi của TTƯT.TS.BS. Nguyễn Phương Liên - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM.

Theo thông báo, bác sĩ Nguyễn Phương Liên sinh ngày 17/7/1974, quê quán Đồng Tháp. Sau một thời gian điều trị bệnh, dù được gia đình, đồng nghiệp và tập thể thầy thuốc tận tình chăm sóc, cứu chữa, do bệnh nặng, bà đã qua đời ngày 12/8, hưởng dương 53 tuổi.

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TTƯT.TS.BS. Nguyễn Phương Liên - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM

Hơn 27 năm công tác trong ngành y tế, bác sĩ Nguyễn Phương Liên dành nhiều tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trong thời gian công tác tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM, bác sĩ Nguyễn Phương Liên đảm nhiệm nhiều trọng trách, trong đó có Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Phó giám đốc bệnh viện.

Ở các cương vị được giao, bà luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc, gần gũi với đồng nghiệp và có nhiều đóng góp cho quá trình xây dựng, phát triển bệnh viện.

Theo Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM, ngay cả trong thời gian điều trị bệnh, bác sĩ Nguyễn Phương Liên vẫn giữ tinh thần kiên cường, nghị lực và sự lạc quan.

Trong hơn 27 năm cống hiến cho ngành y tế, những đóng góp của bác sĩ Nguyễn Phương Liên được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu và phần thưởng.

Năm 2017, bà được trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú. Trước đó, năm 2013, bà nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2025, bà được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Bên cạnh đó, bác sĩ Nguyễn Phương Liên còn nhiều lần nhận Bằng khen của UBND TPHCM. Bà cũng được trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố vào các năm 2008, 2011 và 2024; Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân năm 2020 và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM năm 2025.

Năm 2023, bà được UBND TPHCM trao Bằng khen với thành tích đạt giải Ba trong lĩnh vực Khoa học kỹ thuật tại Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần thứ 3.

Sự ra đi của TTƯT.TS.BS. Nguyễn Phương Liên là mất mát đối với gia đình, người thân, đồng nghiệp và tập thể Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM.

Anh Nhàn
#đưa tin về sự ra đi của bác sĩ Nguyễn Phương Liên #đóng góp của bác sĩ trong ngành y tế TP.HCM #tôn vinh danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú #vai trò và trách nhiệm tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học #kỷ niệm về những người đã khuất trong ngành y

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