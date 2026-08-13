Gia đình 4 trẻ bị đánh ở chùa Bầu ra Phú Thọ, chuẩn bị thủ tục đón các em về

TPO - Chị Pi Năng Thị Thiên cùng người thân dự kiến ra Phú Thọ vào ngày 14/8 để thăm 4 trẻ quê Khánh Hòa đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Vĩnh Phúc, đồng thời hoàn tất các thủ tục cần thiết để sớm đưa các cháu trở về gia đình.

Ngày 13/8, chị Pi Năng Thị Thiên (thôn Phước Chiến, xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa) cho biết: Ngày mai (14/8), gia đình sẽ ra Phú Thọ để thăm các con, các cháu đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Vĩnh Phúc.

Chị Pi Năng Thị Thiên là mẹ của em Pi Năng Xuân Hải và là bác của 3 em Pi Năng Xuân Hà, Pi Năng Xuân Hiệp và Pi Năng Xuân Hoàng. Đây là 4 trong số 5 trẻ được đưa đến Trung tâm Bảo trợ xã hội Vĩnh Phúc sau vụ việc xảy ra tại chùa Bầu (tỉnh Phú Thọ).

Chị Pi Năng Thị Thiên.

Theo chị Thiên, một nhà hảo tâm đã hỗ trợ chi phí chuyến đi của gia đình từ Khánh Hòa ra Phú Thọ.

“Chuyến này, gia đình mong muốn được thăm các cháu, đồng thời hoàn tất các thủ tục để sớm đón các cháu trở về nhà”, chị Thiên cho biết.

Ông Trương Minh Vũ, Chủ tịch UBND xã Công Hải, cho biết sau khi nắm được hoàn cảnh gia đình các cháu, lãnh đạo xã đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát, nắm lại thông tin và hoàn cảnh của gia đình.

UBND xã Công Hải cũng sẽ tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình chị Pi Năng Thị Thiên.

Sau vụ việc xảy ra tại chùa Bầu, hiện 5 trẻ được đưa đến Trung tâm Bảo trợ xã hội Vĩnh Phúc để được chăm sóc, bảo đảm an toàn và theo dõi sức khỏe.

Sau sự việc xảy ra ở chùa Bầu, các trẻ được đưa đến Trung tâm Bảo trợ xã hội Vĩnh Phúc.

Ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Duy về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Duy-đối tượng có hành vi đánh 5 trẻ tại chùa Bầu, để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".