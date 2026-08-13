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Mạng xã hội khen nức nở 'chiêu' đặt mô hình CSGT bắn tốc độ ở Quảng Ninh

Hoàng Dương

TPO - Những mô hình chiến sĩ CSGT bắn tốc độ được đặt bên đường tại Quảng Ninh đang nhận nhiều bình luận tích cực trên mạng xã hội, trong khi số vụ tai nạn, vi phạm tốc độ tại các vị trí triển khai giảm rõ rệt.

Từ đầu tháng 7/2026, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai đặt mô hình chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ bắn tốc độ tại một số tuyến đường có nguy cơ mất an toàn giao thông.

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Một mô hình CSGT đang bắn tốc độ trên Quốc lộ 18 đoạn đi qua TP. Uông Bí (cũ).

Các “chiến sĩ CSGT” được bố trí chủ yếu tại đoạn đường cong, khuất tầm nhìn, nơi mật độ phương tiện cao và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Vị trí đặt mô hình được lựa chọn để tài xế có thể nhìn thấy từ xa.

Thoạt nhìn, những mô hình có kích thước gần như người thật khiến nhiều người đi đường tưởng phía trước đang có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ. Phản xạ thường thấy là giảm tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường và chú ý quan sát hơn.

Sau khi hình ảnh về cách làm này xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra thích thú, thậm chí thừa nhận đã “giật mình” khi đi qua và đã nhiều lần chủ động giảm tốc độ khi đi qua khu vực trên.

Bên cạnh những bình luận vui vẻ, nhiều ý kiến đánh giá tích cực hiệu quả cảnh báo của cách làm này. Tài khoản Quách Trung cho rằng, đây là “mô hình vừa tiết kiệm, lại vừa giảm được vi phạm giao thông”. Một tài khoản khác nhận xét, cách làm “không chỉ giúp giảm tai nạn mà còn nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân”.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh, hiệu quả bước đầu không chỉ thể hiện qua phản ứng của người đi đường. Sau một tháng triển khai, kết quả theo dõi tại những vị trí đặt mô hình cho thấy, số vụ tai nạn giao thông giảm 40% so với tháng liền kề trước đó. Số trường hợp vi phạm tốc độ giảm 43,4%, số trường hợp đi không đúng phần đường, làn đường giảm 32%.

Đáng chú ý, mô hình được ưu tiên đặt tại những đoạn đường cong, khuất tầm nhìn, nơi người điều khiển phương tiện khó quan sát đầy đủ tình hình phía trước và nguy cơ xảy ra tai nạn cao.

Theo lực lượng CSGT, hình ảnh chiến sĩ đứng bên đường đóng vai trò như một hình thức cảnh báo trực quan. Khi nhìn thấy từ xa, tài xế có xu hướng chủ động giảm tốc độ và tập trung quan sát trước khi đi vào khu vực nguy hiểm.

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đánh giá hiệu quả để nghiên cứu bố trí các mô hình chiến sĩ CSGT tại những vị trí phù hợp, đồng thời duy trì tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Hoàng Dương
#CSGT #mô hình cảnh báo #Giao thông Quảng Ninh #giảm tai nạn #phản ứng người dân #bảo đảm an toàn #đặt mô hình

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