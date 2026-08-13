Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phê bình lãnh đạo Sở Y tế

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ họp xem xét, cho ý kiến đối với nội dung do Sở Y tế tham mưu, nhưng sở này lại không cử lãnh đạo tham dự.

Ngày 12/8, UBND TP. Cần Thơ ban hành văn bản số 4613 về việc chấn chỉnh trách nhiệm trong tham dự, chuẩn bị và tham mưu nội dung các cuộc họp, hội nghị.

Theo UBND TP. Cần Thơ, tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy ngày 8/8, khi xem xét, cho ý kiến đối với nội dung do Sở Y tế tham mưu, Sở Y tế không cử lãnh đạo cấp sở tham dự. Điều này là chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ quan chủ trì tham mưu đối với nội dung thuộc phạm vi phụ trách. Việc này ảnh hưởng đến yêu cầu trao đổi, báo cáo, giải trình và chất lượng xem xét, cho ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nghiêm khắc phê bình Giám đốc Sở Y tế về việc chưa thực hiện nghiêm túc trách nhiệm trong tham dự cuộc họp.

Sở Y tế Cần Thơ.

UBND TP. Cần Thơ cũng đánh giá, thời gian qua, việc chấp hành chế độ họp, hội nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản được thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc tham dự hội nghị, cử lãnh đạo tham dự và báo cáo, giải trình tại các cuộc họp, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả xử lý công việc chung.

Để chấn chỉnh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong công tác tham dự, tổ chức các cuộc họp, hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố và chủ tịch UBND xã, phường nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Các đơn vị phải thực hiện đúng thành phần, đúng thẩm quyền, chuẩn bị đầy đủ nội dung và bảo đảm người được cử tham dự có đủ năng lực, trách nhiệm để báo cáo, giải trình khi cần thiết.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng cử người không đúng thành phần, không nắm được nội dung hoặc không bảo đảm yêu cầu báo cáo, giải trình, làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng xử lý công việc chung.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thành phố và chủ tịch UBND xã, phường nghiêm túc thực hiện.