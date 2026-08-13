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Pháp luật

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Cho rằng vợ bị nhân viên y tế 'bỏ bê', người đàn ông cầm dao tấn công 5 người tại bệnh viện

Thu Hiền

TPO - Cho rằng vợ không được nhân viên y tế quan tâm, Bàn Văn Vỹ dùng dao tấn công 5 người tại Khoa Sơ sinh, khiến một nạn nhân bị thương tật 40%.

Ngày 13/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Bàn Văn Vỹ (SN 1996, trú xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh) 15 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, trong thời gian vợ điều trị, chăm sóc con tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Vỹ cho rằng vợ mình không được các y, bác sĩ quan tâm, chăm sóc như những sản phụ khác nên nảy sinh bức xúc.

Khoảng 10h ngày 23/10/2025, tại khu vực Khoa Sơ sinh, Vỹ lấy dao gọt hoa quả dài khoảng 14cm, lần lượt tấn công chị Nguyễn Thị Nhung và chị Ngô Thị Thu Thủy, đều là nhân viên y tế. Sau đó, Vỹ tiếp tục dùng dao gây thương tích cho bà Phan Thị Tứ, người nhà bệnh nhân.

Khi con dao thứ nhất bị gãy, Vỹ lấy con dao khác tiếp tục tấn công chị Nguyễn Thị Thu Hoài và chị Nguyễn Thị Thùy Trang, đều là nhân viên y tế.

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Bị cáo Bàn Văn Vỹ tại tòa.

Chị Trang là người bị thương nặng nhất với nhiều tổn thương nghiêm trọng ở vùng cổ, ngực, vai, lưng và tay; phải phẫu thuật dẫn lưu khoang màng phổi. Kết luận giám định xác định nạn nhân bị tổn thương cơ thể 40%. Bốn nạn nhân còn lại lần lượt bị tổn thương cơ thể từ 1% đến 6%.

Quá trình điều tra, gia đình Vỹ cho biết bị cáo có biểu hiện hay quên, lơ đãng, ít nói và nghi bị trầm cảm. Tuy nhiên, kết luận giám định pháp y tâm thần xác định tại thời điểm trước, trong và sau khi phạm tội, Vỹ không mắc bệnh rối loạn tâm thần, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Vỹ đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của nhiều người. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và có 3 con nhỏ dưới 15 tuổi nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Bàn Văn Vỹ 15 năm tù về tội “Giết người”.

Thu Hiền
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