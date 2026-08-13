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Pháp luật

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Cục CSGT phản hồi về đề xuất đơn giản hóa thủ tục phạt nguội của người dân

Thanh Hà

TPO - Vừa qua, trên mạng xã hội có thông tin chia sẻ của người dân về “đề xuất đơn giản hóa thủ tục nộp phạt nguội” đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Theo Cục CSGT, đây là vấn đề đã và đang được đơn vị nghiên cứu, đề xuất thực hiện.

Những ngày gần đây, ý kiến “Đề xuất đơn giản hóa thủ tục nộp phạt nguội” của người dùng mạng xã hội đang thu hút sự quan tâm, trao đổi của cộng đồng mạng.

Đề xuất này nêu quan điểm cá nhân về quy trình xử lý phạt nguội hiện nay vẫn còn một số thủ tục có thể đơn giản hóa. Cụ thể, việc người dân phải đi lại nhiều lần, chờ nhận quyết định xử phạt rồi mới thực hiện nghĩa vụ nộp phạt có thể gây tốn kém thời gian, nhân lực và chi phí cho cả người dân lẫn cơ quan Nhà nước.

Người này đề xuất nghiên cứu bổ sung chức năng trên VNeID hoặc Cổng dịch vụ công cho phép người dân thực hiện thủ tục trực tuyến liên quan phạt nguội.

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Tài khoản mạng xã hội đưa ra quan điểm cá nhân đề xuất đơn giản hóa thủ tục nộp phạt nguội. Ảnh chụp màn hình.

Về việc này, theo thông tin từ Cục CSGT cho biết, đây là vấn đề đã và đang được đơn vị nghiên cứu, đề xuất thực hiện.

Trước hết, Cục CSGT đã đề xuất sửa đổi một số quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính (đang được xây dựng dự thảo để trình Quốc hội) theo hướng đối với những vi phạm được phát hiện thông qua hệ thống thiết bị kĩ thuật nghiệp vụ thì không phải lập biên bản mà tiến hành ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính luôn.

Quy trình xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện toàn trình trên môi trường điện tử.

Theo Cục CSGT, thời gian tới, các vi phạm về trật tự an toàn giao thông đều được phát hiện thông qua các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (camera, máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, cân tải trọng…) có “bằng chứng điện tử” đối với mỗi vi phạm.

Cộng với việc phát triển các ứng dụng về định danh điện tử đối với công dân và tổ chức (VNeID, VNeTraffic…) thì việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông sẽ thực hiện toàn trình thông qua ứng dụng.

Cục CSGT lấy ví dụ, hệ thống phát hiện vi phạm sẽ tự động gửi thông báo vi phạm tới tài khoản trên ứng dụng trong vòng 2 tiếng, cá nhân tổ chức vi phạm sẽ tiến hành xác nhận việc có đồng ý hoặc không đồng ý đối với vi phạm.

Trường hợp đồng ý thì sẽ thực hiện thủ tục nộp phạt online; Trường hợp có vướng mắc sẽ liên hệ đơn vị chức năng để giải quyết. Mặt khác, Công an cấp xã sẽ là đầu mối để thông tin về vi phạm tới với người dân cư trú trên địa bàn.

Thanh Hà
#đơn giản hóa thủ tục phạt nguội #ứng dụng xử lý vi phạm trực tuyến #sửa đổi luật xử lý vi phạm hành chính #ứng dụng định danh điện tử trong giao thông #hệ thống phát hiện vi phạm tự động

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