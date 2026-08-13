Công an Gia Lai đưa 5 người vượt biên tìm 'việc nhẹ lương cao' về địa phương

TPO - Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã đưa 5 trường hợp người dân tộc thiểu số trở về địa phương sau khi vượt biên qua Thái Lan tìm "việc nhẹ lương cao" thông qua các đối tượng môi giới.

Ngày 13/8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã phối hợp, đưa 5 công dân là người dân tộc thiểu số ở Gia Lai bị trục xuất khỏi Thái Lan vì hành vi “Cư trú bất hợp pháp” đã được hỗ trợ về địa phương an toàn.

Lực lượng công an đón, đưa 5 công dân bị trục xuất khỏi Thái Lan về địa phương.

Trong số các công dân trên, có 3 người trú ở xã Ia Băng, 1 người ở xã Ia Hrung và 1 người ở xã Chư A Thai. Đây là những trường hợp vượt biên qua Thái Lan từ 4 - 8 năm trở lại đây, thông qua các đối tượng môi giới với chi phí từ 20 - 30 triệu đồng/người. Các công dân này hiện có độ tuổi từ 29 - 68. Sau khi phát hiện việc nhập cư trái phép, Cảnh sát Thái Lan bắt giam tại Trung tâm tạm giữ người nhập cư (IDC) của Thái Lan.

Ngày 11/8, những trường hợp trên bị trục xuất khỏi Thái Lan vì hành vi “Cư trú bất hợp pháp”, nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu Cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Tại đây, những công dân này được Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Gia Lai, Cục An ninh nội địa - Bộ Công an phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không Tân Sơn Nhất thực hiện các thủ tục nhập cảnh, bàn giao và đưa họ về địa phương, đoàn tụ với gia đình.

Cán bộ công an động viên, hỏi thăm một trong số 5 trường hợp vừa trở về.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, bà con nhân dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời dụ dỗ, lôi kéo vượt biên sang Thái Lan kiếm “việc nhẹ, lương cao” hoặc để được đi nước thứ ba. Hành vi vượt biên, nhập cảnh hoặc cư trú trái phép ở nước ngoài chứa đựng nhiều rủi ro, gây ra những tổn hại về sức khỏe, vật chất và tinh thần; có thể bị cơ quan chức năng nước sở tại bắt giữ, xử lý và trục xuất về nước theo quy định