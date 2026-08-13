Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an Gia Lai đưa 5 người vượt biên tìm 'việc nhẹ lương cao' về địa phương

Tiền Lê

TPO - Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã đưa 5 trường hợp người dân tộc thiểu số trở về địa phương sau khi vượt biên qua Thái Lan tìm "việc nhẹ lương cao" thông qua các đối tượng môi giới.

Ngày 13/8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã phối hợp, đưa 5 công dân là người dân tộc thiểu số ở Gia Lai bị trục xuất khỏi Thái Lan vì hành vi “Cư trú bất hợp pháp” đã được hỗ trợ về địa phương an toàn.

tien-phong.png
Lực lượng công an đón, đưa 5 công dân bị trục xuất khỏi Thái Lan về địa phương.

Trong số các công dân trên, có 3 người trú ở xã Ia Băng, 1 người ở xã Ia Hrung và 1 người ở xã Chư A Thai. Đây là những trường hợp vượt biên qua Thái Lan từ 4 - 8 năm trở lại đây, thông qua các đối tượng môi giới với chi phí từ 20 - 30 triệu đồng/người. Các công dân này hiện có độ tuổi từ 29 - 68. Sau khi phát hiện việc nhập cư trái phép, Cảnh sát Thái Lan bắt giam tại Trung tâm tạm giữ người nhập cư (IDC) của Thái Lan.

Ngày 11/8, những trường hợp trên bị trục xuất khỏi Thái Lan vì hành vi “Cư trú bất hợp pháp”, nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu Cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Tại đây, những công dân này được Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Gia Lai, Cục An ninh nội địa - Bộ Công an phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không Tân Sơn Nhất thực hiện các thủ tục nhập cảnh, bàn giao và đưa họ về địa phương, đoàn tụ với gia đình.

1.png
Cán bộ công an động viên, hỏi thăm một trong số 5 trường hợp vừa trở về.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, bà con nhân dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời dụ dỗ, lôi kéo vượt biên sang Thái Lan kiếm “việc nhẹ, lương cao” hoặc để được đi nước thứ ba. Hành vi vượt biên, nhập cảnh hoặc cư trú trái phép ở nước ngoài chứa đựng nhiều rủi ro, gây ra những tổn hại về sức khỏe, vật chất và tinh thần; có thể bị cơ quan chức năng nước sở tại bắt giữ, xử lý và trục xuất về nước theo quy định

Tiền Lê
#Gia Lai #trục xuất #Thái Lan #bị bắt giữ #nhập cư trái phép #an ninh #vượt biên trái phép #việc nhẹ lương cao #Fulro

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe