Quảng Trị kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Cuba Fidel Castro

TPO - Sáng 13/8, tại Công viên Fidel Castro (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Bộ Ngoại giao phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Cuba Fidel Castro Ruz, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, tỉnh Quảng Trị cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, học sinh và người dân địa phương.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng tại phường Đông Hà.

Tại buổi lễ, các đại biểu Việt Nam và Cuba đã thực hiện nghi thức chào cờ hai nước, dâng hoa tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của vị lãnh tụ Cuba và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Chuyến thăm lịch sử đến “đất lửa”

Ngày 15/9/1973, chỉ ít tháng sau khi Hiệp định Paris được ký kết, trong lúc chiến tranh vẫn còn diễn ra ác liệt, lãnh tụ Fidel Castro trở thành nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị.

Trong chuyến đi lịch sử này, lãnh tụ Fidel Castro đã đến cầu Hiền Lương, Dốc Miếu, Đông Hà, Cam Lộ, Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Cao điểm 241 Tân Lâm.

Ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ.

Tại vùng đất vừa trải qua bom đạn khốc liệt, lãnh tụ Fidel Castro tận mắt chứng kiến những làng mạc bị tàn phá, những cây cầu gãy đổ và mất mát của người dân Việt Nam.

Cũng trong chuyến đi ấy đã diễn ra câu chuyện đặc biệt giữa vị lãnh tụ Cuba và bà Nguyễn Thị Hương, khi đó là một nữ thanh niên bị thương nặng do tai nạn bom mìn.

Lãnh tụ Fidel Castro yêu cầu đoàn xe dừng lại cứu người, nhường ô tô ngoại giao để đưa bà Hương đến bệnh viện và điều xe ra Đồng Hới lấy máu phục vụ cấp cứu.

Hơn nửa thế kỷ sau, bà Hương, nay 70 tuổi, vẫn sống tại phường Đông Hà và có mặt trong lễ kỷ niệm.

“Tôi rất may mắn, lúc nào cũng nghĩ về lãnh tụ Fidel, một người cha đã sinh tôi ra lần thứ hai. Nghĩ về lãnh tụ Fidel, tôi không bao giờ cầm được nước mắt” - bà Hương xúc động chia sẻ.

Bà Hương cùng chồng trước tượng đài lãnh tụ Fidel Castro.

Biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh, tưởng nhớ lãnh tụ Fidel Castro không chỉ bằng những vòng hoa hay phút mặc niệm, mà bằng việc sống xứng đáng với những giá trị ông đã dành cho Việt Nam: Lòng thủy chung, tinh thần quốc tế trong sáng, niềm tin vào con người và khát vọng hòa bình.

Một trong những biểu tượng sinh động của tình đoàn kết Việt Nam - Cuba là Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Công trình được xây dựng từ sự giúp đỡ của Cuba và đến nay tiếp tục phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân, trở thành minh chứng bền vững cho nghĩa tình giữa hai dân tộc.

Các đại biểu mặc niệm trước tượng đài lãnh tụ Fidel Castro.

Năm 2018, Quảng Trị xây dựng và đưa vào sử dụng Công viên Fidel Castro tại trung tâm Đông Hà. Đây là công viên đầu tiên tại Việt Nam mang tên vị lãnh tụ Cuba.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ lòng biết ơn trước tình cảm và sự trọng thị mà nhân dân Việt Nam, đặc biệt là người dân Quảng Trị, dành cho lãnh tụ Fidel Castro và đất nước Cuba.

Theo Đại sứ, những thành tựu Việt Nam đạt được trong công cuộc Đổi mới là nguồn cổ vũ và kinh nghiệm tham khảo quý báu đối với Cuba. Những mục tiêu phát triển được Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra cũng là nguồn động viên đối với nhân dân Cuba.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro ngay trên mảnh đất ông từng đặt chân đến giữa những ngày chiến tranh ác liệt, một lần nữa nhắc nhớ dấu mốc đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Cuba và câu nói nổi tiếng của vị lãnh tụ Cuba: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.