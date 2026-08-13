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Nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thái Nguyên - Hà Nội

Thanh Hiếu

TPO - Tuyến đường sắt đô thị kết nối từ trung tâm tỉnh Thái Nguyên đến Hà Nội dự kiến có chiều dài khoảng 50 km. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ nâng cao năng lực kết nối giao thông, tạo động lực hình thành các khu vực đô thị mới, thu hút đầu tư.

Sáng 13/8, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên để xem xét phương án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị kết nối từ trung tâm tỉnh Thái Nguyên đến Hà Nội.

Theo phương án nghiên cứu, tuyến đường sắt đô thị kết nối từ trung tâm tỉnh Thái Nguyên đến Hà Nội có chiều dài khoảng 50 km. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ nâng cao năng lực kết nối giao thông, tạo động lực hình thành các khu đô thị mới, khai thác hiệu quả quỹ đất và thu hút đầu tư.

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Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn cho rằng, nếu được đầu tư, tuyến đường sắt sẽ trở thành tuyến giao thông xương sống, mở rộng không gian đô thị, nâng cao năng lực kết nối của Thái Nguyên với Hà Nội.

Ông Vương Quốc Tuấn mong muốn, trong giai đoạn 2026 - 2030, Bộ Xây dựng tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh nghiên cứu, hoàn thiện các phương án.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Danh Huy - Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, việc nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt đô thị kết nối Thái Nguyên với Hà Nội là cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

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Đoàn công tác khảo sát một số địa điểm, phục vụ nghiên cứu phương án tuyến đường sắt đô thị kết nối từ trung tâm tỉnh Thái Nguyên đến Hà Nội.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy đề nghị tỉnh Thái Nguyên nghiên cứu kỹ cách thức triển khai, công năng khai thác và phương án đầu tư. Đồng thời, chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai các bước tiếp theo.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết, việc nghiên cứu, triển khai tuyến đường sắt kết nối từ trung tâm tỉnh Thái Nguyên tới Thủ đô Hà Nội phải đồng bộ với quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia và hệ thống đường sắt đô thị.

Ông Trịnh Xuân Trường khẳng định, tỉnh Thái Nguyên sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, phấn đấu năm 2026 sẽ hoàn thiện việc bổ sung quy hoạch, tạo cơ sở để trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 khởi công tuyến đường sắt.

Thanh Hiếu
#Giao thông #Đường sắt đô thị #Thái Nguyên #Đầu tư #đường sắt đô thị Thái Nguyên - Hà Nội #Bộ Xây dựng

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