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Truy tặng bằng khen của Trung ương Đoàn cho chiến sĩ quên mình cứu hai người

Tiền Lê

TPO - Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng bằng khen cho thượng sĩ Kpă Thiêp vì hành động quả cảm, quên mình cứu hai người bị điện giật.

Ngày 13/8, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10 phối hợp với chính quyền xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai tổ chức truy tặng bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Thượng sĩ Kpă Thiêp, nguyên chiến sĩ Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Quân đoàn 34.

Tại buổi lễ, Thượng tá Vũ Thành Trung - Phó Chính ủy Sư đoàn 10, đã trao bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tới đại diện gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp. Thượng tá Trung chia sẻ, hành động dũng cảm cứu người của thượng sĩ Kpă Thiêp là minh chứng cao đẹp cho tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" của người đoàn viên. Hành động quả cảm này thể hiện lòng yêu nước sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao cả và lý tưởng sống vì cộng đồng của thế hệ trẻ Việt Nam.

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Gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Theo Thượng tá Vũ Thành Trung, hành động dũng cảm của Thượng sĩ Kpă Thiêp thắp lên ngọn lửa truyền thống, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng nghìn đoàn viên, thanh niên Sư đoàn 10 tiếp tục cống hiến, sống có lý tưởng. Đây là biểu tượng sáng ngời cho tinh thần xung kích, lòng nhân ái và sự hy sinh của thanh niên trong thời đại mới.

Khoảng 12h ngày 20/7, trên đường từ rẫy về nhà tại xã Ia Ko, khi thấy hai nam thanh niên đang dựng cột điện (bằng kim loại - PV), chiến sĩ Kpă Thiêp xuống giúp. Trong lúc dựng cột điện cả 3 người cùng bị điện giật, riêng chiến sĩ Kpă Thiêp ngoài cùng nên bật ra. Thấy hai người vẫn còn bị dòng điện giật, không thoát ra được, chiến sĩ Kpă Thiêp đã nhanh chóng lao vào cứu người với tinh thần quả cảm, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của bản thân.

Nhờ hành động dũng cảm của chiến sĩ Kpă Thiêp, hai người dân đã được cứu sống và hiện sức khỏe đã ổn định. Riêng chiến sĩ Kpă Thiêp không qua khỏi. Trước hành động dũng cảm quên mình cứu người này, Sư đoàn 10 đã có quyết định truy thăng quân hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ đối với anh Kpă Thiêp.

Tiền Lê
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