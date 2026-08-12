Anh Huỳnh Tấn Thành giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp

TPO - Chiều 12/8, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2029 đã diễn ra phiên trọng thể. Đại hội đã hiệp thương bầu 63 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp khóa I. Anh Huỳnh Tấn Thành – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn được hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp khóa I.

Tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2029 có anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp... cùng 290 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 150.000 hội viên Hội LHTN Việt Nam toàn tỉnh.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tham dự đại hội. Ảnh: Hòa Hội

Đi đầu làm chủ khoa học công nghệ

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam ghi nhận và biểu dương những thành tựu nổi bật mà tuổi trẻ Đồng Tháp đã đạt được thời gian qua. Đồng Tháp đang trong giai đoạn từng bước nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, mở rộng liên kết chặt chẽ giữa sản xuất, chế biến, thương mại, dịch vụ và thị trường. Trong quá trình phát triển đó, theo anh Quy, lực lượng thanh niên không thể đứng ngoài cuộc.

“Thanh niên luôn là lực lượng quan trọng, đi đầu trong tiếp cận cái mới, làm chủ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và tổ chức cuộc sống”, anh Quy nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Hòa Hội

Anh Nguyễn Kim Quy cho rằng, qua những việc làm cụ thể, thiết thực trên các lĩnh vực, vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội ngày càng được khẳng định. Điều này góp phần hình thành nên lớp thanh niên Đồng Tháp có bản lĩnh, tri thức, năng động, sáng tạo, sẵn sàng thích ứng với những yêu cầu mới. Từ đó đóng góp trực tiếp vào sự phát triển nhanh, bền vững của địa phương.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2029, anh Quy gửi gắm, các cấp Hội LHTN tỉnh Đồng Tháp cần đổi mới mạnh mẽ, thực chất phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Phong trào này phải được gắn chặt với khát vọng xây dựng Đồng Tháp trở thành tỉnh tiên phong về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Mọi hoạt động của Hội phải bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra ở cơ sở, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và nguyện vọng chính đáng của thanh niên.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng đại hội.

Cụ thể, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị, các cấp bộ Hội cần chủ động phát huy những lợi thế mới của tỉnh, xây dựng và nhân rộng các mô hình thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp hiện đại, ứng dụng bản đồ số, phát triển logistics, du lịch cộng đồng và các lĩnh vực giàu tiềm năng khác.

“Quan trọng nhất, phong trào phải tạo được dấu ấn bằng những kết quả có thể nhìn thấy, đo đếm và nhân rộng. Mỗi công trình, phần việc không chỉ hoàn thành trong nhiệm kỳ, cần để lại mô hình hiệu quả, cách làm hay, năng lực mới cho thanh niên và những giá trị bền vững cho cộng đồng. Qua đó làm cho tinh thần 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực ngay trên quê hương Đồng Tháp”, anh Nguyễn Kim Quy lưu ý.

Ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Đại hội.

Yêu nước bằng hành động, khát vọng là động lực

Phát biểu tại đại hội, ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tin tưởng sâu sắc vào thế hệ thanh niên hiện tại. Nhìn lại giai đoạn 2024 - 2026, ông Thắng đánh giá, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều nỗ lực đổi mới, thích ứng nhanh với yêu cầu thực tiễn, từng bước phát huy tốt hơn vai trò rường cột của thanh niên. Nổi bật nhất, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai với nhiều nội dung thiết thực.

Bước vào giai đoạn mới, Đồng Tháp đang mở ra không gian phát triển rộng hơn, cơ hội nhiều hơn, nhưng đi kèm là yêu cầu khắt khe hơn. Để đồng hành cùng mục tiêu lớn của tỉnh, ông Thắng đề nghị, thanh niên và tổ chức Hội cùng hành động quyết liệt theo tinh thần “Yêu nước - Khát vọng - Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo”.

Ông Thắng đúc kết, trong thời bình, yêu nước phải bắt đầu từ việc sống có lý tưởng, học tập và lao động nghiêm túc, tôn trọng pháp luật, ứng xử có văn hoá.

“Với thanh niên Đồng Tháp, yêu nước phải được thể hiện trong từng công việc, từng lựa chọn và cách mỗi người tự rèn luyện mình, trách nhiệm với quê hương được thể hiện bằng hành động. Mỗi người trẻ phải làm tốt công việc của mình, có trách nhiệm với cộng đồng. Phong trào 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' phải bắt đầu từ tình yêu và trách nhiệm đối với Đồng Tháp”, ông Thắng gửi gắm.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp khóa mới ra mắt đại hội.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cũng nhắc nhở, tuổi trẻ là tuổi của ước mơ, hoài bão. Những thế hệ đi trước đã kiên cường khai mở đất đai, chinh phục thiên nhiên, kiên cường đấu tranh vì hòa bình và đưa quê hương vượt khó vươn lên. Kế thừa truyền thống đó, người trẻ hôm nay cần biến điều mong muốn thành hành động, để mỗi bước trưởng thành của thanh niên cũng góp thêm một bước phát triển cho Đồng Tháp.

Anh Huỳnh Tấn Thành giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp Tại phiên làm việc, Đại hội đã hiệp thương bầu 64 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp khóa I, nhiệm kỳ 2026 – 2029. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban Hội đã hiệp thương bầu 20 anh, chị vào Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp khóa I. Anh Huỳnh Tấn Thành – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn được hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp khóa I, nhiệm kỳ 2026 – 2029; cùng 5 Phó Chủ tịch Hội, gồm: Nguyễn Phúc Minh; Đoàn Nguyễn Đăng Khoa; Nguyễn Thành Đạt; Trần Huy Hiển và Mai Huy Trúc. Anh Huỳnh Tấn Thành được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam tham dự đại hội.

Đại biểu chào cờ.

Bên lề đại hội.