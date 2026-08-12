“Thắp sáng địa chỉ đỏ” – công trình tri ân của tuổi trẻ Bắc Ninh

Không chỉ mang ánh sáng đến những nghĩa trang liệt sĩ, công trình thanh niên “Thắp sáng địa chỉ đỏ” do Tỉnh Đoàn Bắc Ninh triển khai còn góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ với quê hương, đất nước.

Trong những ngày tháng Bảy, khi nhiều người tìm về các nghĩa trang liệt sĩ để dâng nén hương tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, những hàng đèn năng lượng mặt trời tại các “địa chỉ đỏ” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh lặng lẽ tỏa sáng.

Ánh sáng ấy không chỉ giúp các nghĩa trang thêm khang trang, sạch đẹp mà còn như một lời tri ân của tuổi trẻ đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Công trình “Thắp sáng địa chỉ đỏ” tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Sơn (phường Vân Hà).

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Vân Hà, những cột đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc các khu vực trong khuôn viên, tạo nên không gian trang nghiêm khi màn đêm buông xuống. Đây là một trong những công trình thuộc tuyến công trình thanh niên “Thắp sáng địa chỉ đỏ” được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn bàn giao cho Đoàn Thanh niên phường Vân Hà tiếp nhận, quản lý và khai thác từ tháng 1/2026.

Điểm đặc biệt của công trình là hệ thống đèn sử dụng năng lượng mặt trời, vận hành tự động, an toàn và thân thiện với môi trường. Không cần nguồn điện lưới, hệ thống có thể tích trữ năng lượng vào ban ngày và chiếu sáng vào ban đêm, vừa tiết kiệm chi phí vận hành, vừa phù hợp với định hướng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Chị Đoàn Thị Yến, Bí thư Đoàn phường Vân Hà, cho biết sau khi tiếp nhận công trình, Đoàn phường phân công đoàn viên thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống để các thiết bị hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả lâu dài.

Công trình thanh niên "Thắp sáng địa chỉ đỏ" hoàn thành tại nhiều nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

“Qua công trình, tuổi trẻ muốn gửi gắm tình cảm, lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ. Việc chăm sóc, giữ gìn công trình cũng là cách để đoàn viên, thanh niên hiểu hơn về truyền thống và trách nhiệm của mình hôm nay”, chị Yến chia sẻ.

Không riêng phường Vân Hà, tại xã Tân Yên, tuổi trẻ địa phương cũng vừa hoàn thành công trình “Thắp sáng địa chỉ đỏ” tại 4 nghĩa trang liệt sĩ gồm Cao Xá, Ngọc Lý, Việt Lập và Cao Thượng.

Mỗi nghĩa trang được lắp đặt 6 bộ đèn sử dụng năng lượng sạch, góp phần bảo đảm ánh sáng vào ban đêm, tạo cảnh quan trang nghiêm, sạch đẹp, đồng thời giúp người dân thuận tiện hơn khi đến dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đằng sau những cột đèn tưởng như giản dị ấy là sự chung tay của đông đảo đoàn viên, thanh niên, các tổ chức, doanh nghiệp và nguồn lực xã hội. Đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh đã lắp đặt 888 cột đèn năng lượng mặt trời tại 148 nghĩa trang liệt sĩ, với tổng kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Mỗi công trình gồm cột đèn, tấm pin năng lượng mặt trời, đèn chiếu sáng và giá treo cờ Tổ quốc. Khi màn đêm xuống, ánh đèn cùng sắc đỏ của Quốc kỳ tạo nên không gian vừa trang nghiêm, vừa gần gũi tại những nơi an nghỉ của các Anh hùng liệt sĩ.

Không chỉ giải quyết vấn đề chiếu sáng, “Thắp sáng địa chỉ đỏ” còn mang theo một thông điệp lớn hơn: biến những công trình ghi công thành những không gian giáo dục truyền thống sống động đối với thế hệ trẻ.

Thông qua quá trình khảo sát, vận động nguồn lực, lắp đặt và quản lý công trình, đoàn viên, thanh niên có cơ hội trực tiếp tìm hiểu về lịch sử, những người đã hy sinh cho quê hương, đất nước. Từ đó, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” không chỉ nằm trong những bài học mà được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Hà Thái Sơn cho biết, “Thắp sáng địa chỉ đỏ” là một trong 14 tuyến công trình thanh niên trọng tâm được Tỉnh Đoàn Bắc Ninh triển khai.

Theo anh Sơn, công trình không chỉ hướng tới cải tạo cảnh quan, bổ sung hệ thống chiếu sáng tại các nghĩa trang liệt sĩ mà còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước và trách nhiệm cống hiến của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.

Thời gian tới, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với các địa phương duy trì, phát huy hiệu quả những công trình đã hoàn thành; đồng thời triển khai thêm các hoạt động tri ân, chăm sóc, tôn tạo những “địa chỉ đỏ”.

Mỗi cột đèn được dựng lên không chỉ để thắp sáng một nghĩa trang khi đêm xuống. Đó còn là ánh sáng của lòng biết ơn, của ký ức và trách nhiệm được thế hệ hôm nay tiếp nối.