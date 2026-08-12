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Giới trẻ

Chàng trai trúng tuyển công việc 'ngắm mây' lương trăm triệu

Tú Oanh

TPO - Thanh niên 22 tuổi ở Trung Quốc đã vượt qua gần 3.600 ứng viên để có được công việc trong mơ là trở thành người quan sát mây trên đỉnh núi.

Gần 3.600 ứng viên cạnh tranh công việc ngắn hạn

Tờ Global Times đưa tin, vào tháng 7, Ban quản lý Khu thắng cảnh Lão Quân Sơn ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã đăng thông báo tuyển dụng vị trí “người quan sát biển mây”.

Theo nội dung thông báo, Lão Quân Sơn là điểm du lịch nổi tiếng. Tháng 7 và tháng 8 hàng năm là thời điểm thường xuyên xuất hiện những cảnh biển mây ngoạn mục nhất. Ban quản lý muốn tìm một người có thể sống trên núi trong một tháng (từ ngày 16/7 đến 15/8) để quan sát, quay và chia sẻ những khoảnh khắc đẹp nhất về biển mây. Mức lương được đưa ra rất hấp dẫn, lên tới 60.000 nhân dân tệ (khoảng 232 triệu đồng).

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Khu thắng cảnh Lão Quân Sơn gây chú ý với tin tuyển dụng đặc biệt.

Ứng viên được yêu cầu đăng video ngắn lên tài khoản Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc) cá nhân, kèm các hashtag được chỉ định liên quan đến hoạt động tuyển dụng người quan sát biển mây tại Lão Quân Sơn. Ban tổ chức tiến hành đánh giá tổng hợp dựa trên thời điểm đăng tải, chất lượng nội dung, số lượt thích video và hiệu quả lan truyền.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi thực hiện, vì vậy gọi người trúng tuyển là số 001. Sau này có thể có số 002, 003, nhưng hiện tại vẫn chưa thể xác định”, đại diện ban quản lý nói.

Dù chỉ là vị trí ngắn hạn, công việc này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Trong bối cảnh thị trường lao động khan hiếm, các con đường sự nghiệp truyền thống bị thu hẹp, những công việc không chính thức với mức lương cao trở thành mục tiêu cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt đối với những người trẻ chưa có công việc ổn định.

Cư dân mạng gọi “người quan sát biển mây” là công việc trong mơ vì có thể nhận mức lương hậu hĩnh chỉ bằng cách “nằm xuống và ngắm mây”.

Tính đến 24 giờ ngày 15/7, nhóm phụ trách tuyển dụng thống kê có tổng cộng 3.587 bài đăng gắn hai hashtag #Tôi muốn đến Lão Quân Sơn làm người quan sát biển mây# và #Lão Quân Sơn Hà Nam tuyển người quan sát biển mây#.

Cuối cùng, vị trí “người quan sát biển mây Lão Quân Sơn” số 001 thuộc về nhà sáng tạo nội dung có tài khoản Douyin “Tiểu Táo”. Bài dự thi của anh được đăng vào trưa 14/7 và đến thời điểm thống kê đã đạt hơn 100.000 lượt chia sẻ, bình luận và thích. Số lượt xem vượt 1,8 triệu chỉ sau 3 ngày.

Cái giá của "công việc trong mơ"

Trả lời phỏng vấn Jimu News, Tiểu Táo cho biết tên thật là Lý Tư Thần, sinh năm 2004. Anh tốt nghiệp ngành thương mại điện tử của Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế và Thương mại Hà Nam khoảng một năm trước. Sau đó, Lý Tư Thần làm trợ lý vận hành video ngắn, nhưng vừa nghỉ việc và đang trong thời gian tạm thời chưa có việc làm.

Ngày 10/7, sau khi nhìn thấy thông tin tuyển dụng, anh lái xe chở cha mẹ từ Trịnh Châu đến Lão Quân Sơn, mất vài giờ di chuyển. Đến nơi, họ cùng leo núi xuyên đêm để kịp “săn mây”.

“Dù chúng tôi kịp đến đỉnh núi vào 5h sáng, nhưng thời tiết hôm đó không tốt, có sương mù dày và còn có mưa nhỏ”, anh Lý kể.

May mắn, không lâu sau, lớp sương mù dày bị gió thổi tan, để lộ bầu trời xanh biếc. Anh Lý ghi lại toàn bộ cảnh tượng đó và sử dụng làm video dự thi. Anh mô tả: “Có thể chưa đủ hoàn hảo, nhưng rất chân thực!”.

Lý Tư Thần mô tả việc nổi tiếng chỉ nhờ một video và vượt qua gần 3.600 ứng viên để trở thành người duy nhất được lựa chọn giống như “đang nằm mơ”.

“Chỉ khi hành động, chúng ta mới có cơ hội biến ước mơ thành hiện thực. Không nỗ lực, làm sao bạn biết mình không thể!”, anh nhấn mạnh.

Nhiều người tỏ ra ghen tỵ với Lý Tư Thần vì tìm được “việc nhẹ, lương cao”. Tuy nhiên, thực tế không dễ như tưởng tượng.

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Lý Tư Thần phải chịu áp lực không nhỏ khi trở thành người quan sát biển mây số 001 trên đỉnh Lão Quân Sơn.

Mỗi ngày, anh phải thức dậy lúc 5h sáng, đi bộ quanh núi và quay phim suốt nhiều giờ. Có khi chỉ vì một cảnh quay, anh phải ngồi chờ suốt 1-2 giờ.

Anh buộc phải có sản phẩm trong ngày, đồng thời đảm bảo cảnh quay chân thực, không được sử dụng “chiêu trò” công nghệ để lấp liếm. Việc quay quá nhiều lần từ cùng một góc cũng không được, vì khán giả sẽ thấy nhàm chán. Chưa kể, thời tiết không phải lúc nào cũng chiều lòng người.

Hơn thế, vì video khởi đầu quá tốt, Lý Tư Thần phải chịu áp lực nặng nề trong việc tạo ra những video tiếp theo có chất lượng tốt hơn hoặc ít nhất là ngang bằng với video đầu tiên.

Ngoài ra, công việc này chỉ mang tính tạm thời. Sau một tháng, Lý Tư Thần một lần nữa phải dấn thân vào thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt.

Tú Oanh
#Lão Quân Sơn #người quan sát biển mây #công việc trong mơ #ngắm mây #thanh niên Trung Quốc #công việc ngắn hạn #nằm ngắm mây #việc nhẹ lương cao

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