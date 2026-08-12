Đẩy mạnh hợp tác thanh niên Việt Nam - Ấn Độ

TPO - Trao đổi tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ, chị Hồ Hồng Nguyên – Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn hai bên tiếp tục nghiên cứu, triển khai các chương trình giao lưu, học tập và trao đổi dành cho thanh niên hai nước. Mỗi thành viên trong đoàn đại biểu Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ sẽ trở thành một đại sứ trẻ của tình hữu nghị hai nước.

Ngày 12/8, tại Hà Nội, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, tiếp xã giao Đoàn đại biểu Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ (NCC) do Chuẩn tướng Sumit Bana làm trưởng đoàn.

Cùng tham gia Đoàn đại biểu Tổng đội Thiếu sinh có Thiếu tá Amrita Singh - Phó Trưởng đoàn, cùng 13 thiếu sinh quân Ấn Độ.

Bí thư T.Ư Đoàn Hồ Hồng Nguyên tặng quà lưu niệm Chuẩn tướng Sumit Bana. Ảnh: Xuân Tùng

Tập trung hợp tác lĩnh vực hai bên cùng quan tâm

Tại buổi tiếp, Bí thư T.Ư Đoàn Hồ Hồng Nguyên chào mừng đoàn đại biểu Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ đến thăm, giao lưu tại Việt Nam; thăm và làm việc tại T.Ư Đoàn.

Chị Nguyên đã giới thiệu khái quát về hệ thống các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam, trong đó Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giữ vai trò nòng cốt trong công tác thanh niên và phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh; đồng thời là một đầu mối quan trọng thúc đẩy giao lưu, hợp tác thanh niên quốc tế.

Chị Hồ Hồng Nguyên trao đổi tại buổi tiếp. Ảnh: Xuân Tùng

Chị Hồ Hồng Nguyên nhấn mạnh, T.Ư Đoàn luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác thanh niên giữa hai nước. Thanh niên hai nước có nhiều điểm tương đồng về tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên, trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập Đối tác chiến lược toàn diện, T.Ư Đoàn kỳ vọng hợp tác thanh niên giữa hai nước tiếp tục được quan tâm, triển khai ngày càng thiết thực, sâu sắc về nội dung, phong phú về hình thức và mở rộng số lượng thanh niên tham gia.

Trao đổi tại buổi tiếp, chị Hồ Hồng Nguyên đề xuất T.Ư Đoàn và Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ tiếp tục nghiên cứu, triển khai các chương trình giao lưu, học tập và trao đổi dành cho thanh niên hai nước.

Trước mắt, hai bên có thể nghiên cứu tổ chức Diễn đàn thanh niên Việt Nam - Ấn Độ theo hình thức trực tuyến để đánh giá kết quả hợp tác, chia sẻ những mô hình hiệu quả và xác định định hướng hợp tác trong thời gian tới. Các chương trình hợp tác chuyên đề cũng được đề xuất tập trung vào những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa; giáo dục, kỹ năng thanh niên và hoạt động vì cộng đồng.

Chuẩn tướng Sumit Bana trao đổi tại buổi tiếp. Ảnh: Xuân Tùng

Trao đổi kinh nghiệm đổi mới, phát triển

Trao đổi tại buổi tiếp, Chuẩn tướng Sumit Bana bày tỏ sự trân trọng, xúc động trước sự đón tiếp của Việt Nam. Sau khi đến Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông đặc biệt ấn tượng trước cách người Việt Nam trân trọng, tự hào và gìn giữ các giá trị, di sản truyền thống, coi đây là bài học quý giá đối với thế hệ trẻ. Chuẩn tướng Sumit Bana mong muốn thanh niên Ấn Độ có thể học hỏi kinh nghiệm đổi mới và phát triển của Việt Nam.

Chuẩn tướng Sumit Bana trao đổi tại buổi tiếp. Ảnh: Xuân Tùng

Đánh giá chuyến giao lưu là một trải nghiệm mang tính “bước ngoặt” đối với các thiếu sinh quân, Chuẩn tướng Sumit Bana kỳ vọng hai bên tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân sâu rộng hơn.

Chuẩn tướng Sumit Bana đánh giá cao định hướng hoạt động của T.Ư Đoàn và các đề xuất hợp tác từ phía Việt Nam. Đồng thời chia sẻ những thế mạnh hoạt động của Tổng đội Thiếu sinh quân Ấn Độ và sẵn sàng hợp tác, trao đổi.

Đáp lại, Bí thư T.Ư Đoàn Hồ Hồng Nguyên hoan nghênh các đề xuất của phía Ấn Độ, khẳng định những chương trình hợp tác thiết thực không chỉ tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi cho thanh niên hai nước mà còn có thể đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của Việt Nam và Ấn Độ.

Chị Hồ Hồng Nguyên trao đổi tại buổi tiếp. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư T.Ư Đoàn Hồ Hồng Nguyên mong muốn: “Mỗi thành viên trong đoàn sẽ trở thành một đại sứ trẻ của tình hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ, mang những câu chuyện, hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè, đồng đội tại Ấn Độ, qua đó tiếp tục lan tỏa tình cảm, sự hiểu biết và gắn kết giữa thế hệ trẻ hai nước.