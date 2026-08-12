Tuổi trẻ Lào Cai giữ gìn di sản, lan tỏa bản sắc

TPO - Với nhiều hoạt động giáo dục kỹ năng, STEM, chuyển đổi số, trải nghiệm và tình nguyện, công tác Đoàn, Đội trường học tại Lào Cai đang được định hướng trở thành môi trường giúp thanh thiếu nhi rèn luyện, sáng tạo và đóng góp cho cộng đồng.

Ngày 12/8, Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức hội nghị tổng kết Đoàn - Đội trường học năm học 2025 - 2026 và triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2026 - 2027.

Chị Dương Thị Vui - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, năm học vừa qua, công tác Đoàn - Đội trường học của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng tổ chức Đoàn - Đội ngày càng vững mạnh.

Chị Dương Thị Vui - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu tại hội nghị.

Về công tác Đội và phong trào thiếu nhi, 9/10 chỉ tiêu năm học 2025 - 2026 đạt hoàn thành 100%. Tổ chức trên 600 hành trình đến với các địa chỉ đỏ, nhiều hoạt động trải nghiệm STEM, giáo dục kỹ năng số và ứng dụng công nghệ trong học tập, sinh hoạt Đội. Nhiều mô hình, phong trào ý nghĩa được triển khai hiệu quả như “Trải nghiệm, sáng tạo”, “Đọc và làm theo báo Đội”, “Kế hoạch nhỏ”, “Vườn rau của em”…

Về công tác Đoàn đã tổ chức hơn 120 hoạt động học tập và làm theo lời Bác, thu hút 87.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Giúp đỡ trên 60 gia đình chính sách, tham gia 176 buổi lao động tu sửa, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ. Tổ chức nhiều chiến dịch, hoạt động ý nghĩa như Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Tiếp sức mùa thi, Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện, Thứ bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh, Hiến máu tình nguyện…

Anh Vương Văn Vũ - Bí Thư Đoàn trường Chuyên Lào Cai nêu những khó khăn trong bình xét thi đua của trường.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn giải đáp thắc mắc của các chi đoàn cơ sở.

Chị Lương Thị Huệ - Bí Thư Đoàn xã Lâm Giang băn khoăn, trên địa bàn các em học sinh sau khi nghỉ hè không được nhà trường giới thiệu về sinh hoạt hè tại địa phương, cả xã chỉ có 5 em nộp giấy sinh hoạt hè nhưng không có con dấu của nhà trường. Việc này gây khó khăn trong quản lý đối với học sinh nghỉ hè cũng như các chương trình hè của đoàn thanh niên xã.

Anh Vương Văn Vũ - Bí Thư Đoàn trường Chuyên Lào Cai chia sẻ, đối với trường Chuyên Lào Cai các tiêu chí, chỉ tiêu khi áp dụng để bình xét thi đua, khen thưởng được áp dụng là "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Tuy nhiên, trong quá trình công tác, về phía nhà trường nhận thấy một số tiêu chí trong bình xét chưa phù hợp, kiến nghị với Tỉnh Đoàn trong việc cơ chế đánh giá, xếp loại phù hợp.

Nhiều đại biểu tập trung vào các nội dung về cơ chế nâng lương, khen thưởng sớm cho cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm tại cơ sở cũng như có nguồn kinh phí bổ sung, hỗ trợ cho hoạt động đoàn cơ sở, việc huy động thanh thiếu niên tại các trường học gặp khó khăn trong công tác phối hợp giữa nhà trường và chi đoàn cơ sở...

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn tại cơ sở, giải đáp những thắc mắc, những vướng mắc của từng đại biểu. Đồng thời nêu ra những hướng giải pháp, biện pháp khắc phục đối với từng địa phương, nêu rõ cơ chế phối hợp, những lưu ý trong vận hành, tổ chức tại cơ sở.

Tỉnh Đoàn Lào Cai trao giải thưởng cuộc thi chính luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2026.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lào Cai đã phát động phong trào “Tuổi trẻ Lào Cai giữ gìn di sản - lan tỏa bản sắc” nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Tỉnh Đoàn đã phát động phong trào “Tuổi trẻ Lào Cai giữ gìn di sản - lan tỏa bản sắc”.

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Đội khối trường học năm học 2025 - 2026. Tuyên dương giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” tỉnh Lào Cai năm học 2025 - 2026.

Cùng ngày, Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ hai, năm 2026.

Tỉnh Đoàn tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” năm học 2025 - 2026.

Năm 2026, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã gửi gần 1.000 tác phẩm dự thi trực tuyến về Trung ương Đoàn thông qua website của cuộc thi. Đồng thời gửi trên 500 tác phẩm chất lượng tham gia dự thi cấp tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn quyết định trao 1 giải A; 2 giải B; 3 giải C và 10 giải khuyến khích cho các tập thể, cá nhân xuất sắc tham gia dự thi cuộc thi.